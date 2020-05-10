Угроза миру и спонсор антисемитизма: в США приравняли Иран к гитлеровской Германии

Государственный секретарь Майкл Помпео 9 мая заявил, что США никогда не позволят Ирану иметь ядерное оружие. Ведь после гитлеровской Германии во время Второй мировой именно Иран сегодня – "серьезный вызов для мира".

Официальное заявление Майка Помпео по этому поводу опубликовано на сайте Государственного секретариата США.

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Помпео пишет, что два года назад США взяли на себя смелость защитить мир от угрозы Ирана, ввели строгие санкции и помешали стране миллиардами долларов финансировать международный терроризм.

75 лет назад США и наши союзники объединились, чтобы избавить мир от нацистов и их ненавистной идеологии. Сегодня перед нами предстал серьезный вызов для мира от другого преступного режима,

– заявил госсекретарь США.

И призвал международное сообщество присоединиться к Штатам, "чтобы остановить государство, которое является главным спонсором антисемитизма в мире".

"Мы не примем их статус-кво уровня насилия и террора и никогда не позволим Ирану иметь ядерное оружие" , – подытожил Помпео.

Об обострении отношений США и Ирана : коротко

Резкое обострение между США и Ираном произошло в январе 2020 года.

3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили иранского генерала. Приказ об этом отдал лично президент Дональд Трамп.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сказал, что американцам следует ожидать "жестокую месть".

5 января 2020 официальный Тегеран заявил, что больше не будет придерживаться ни одного из положений ядерной сделки (документ 2015 года заставляет Иран ограничивать ядерную программу в обмен на отмену санкций).

8 января Иран атаковал военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции возле города Эрбиль в Ираке. Тогда погибли 80 человек, но американцев среди них якобы не было.

С тех пор США и Иран постоянно находятся "на ножах".

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