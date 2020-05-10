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Угроза миру и спонсор антисемитизма: в США приравняли Иран к гитлеровской Германии

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Угроза миру: в США приравняли Иран к гитлеровской Германии
Помпео снова сделал острое заявление в сторону Ирана / Коллаж 24 канала

Государственный секретарь Майкл Помпео 9 мая заявил, что США никогда не позволят Ирану иметь ядерное оружие. Ведь после гитлеровской Германии во время Второй мировой именно Иран сегодня – "серьезный вызов для мира".

Официальное заявление Майка Помпео по этому поводу опубликовано на сайте Государственного секретариата США.

К теме В конце апреля США и Иран обменялись угрозами

Помпео пишет, что два года назад США взяли на себя смелость защитить мир от угрозы Ирана, ввели строгие санкции и помешали стране миллиардами долларов финансировать международный терроризм.

75 лет назад США и наши союзники объединились, чтобы избавить мир от нацистов и их ненавистной идеологии. Сегодня перед нами предстал серьезный вызов для мира от другого преступного режима,
– заявил госсекретарь США.

И призвал международное сообщество присоединиться к Штатам, "чтобы остановить государство, которое является главным спонсором антисемитизма в мире".

"Мы не примем их статус-кво уровня насилия и террора и никогда не позволим Ирану иметь ядерное оружие", – подытожил Помпео.

Об обострении отношений США и Ирана: коротко

  • Резкое обострение между США и Ираном произошло в январе 2020 года.
  • 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили иранского генерала. Приказ об этом отдал лично президент Дональд Трамп.
  • В ответ духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сказал, что американцам следует ожидать "жестокую месть".
  • 5 января 2020 официальный Тегеран заявил, что больше не будет придерживаться ни одного из положений ядерной сделки (документ 2015 года заставляет Иран ограничивать ядерную программу в обмен на отмену санкций).
  • 8 января Иран атаковал военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции возле города Эрбиль в Ираке. Тогда погибли 80 человек, но американцев среди них якобы не было.
  • С тех пор США и Иран постоянно находятся "на ножах".

Здесь подробнее Трамп грозит уничтожить все: почему США и Иран снова "на ножах"

Добавим, что одним из последствий обострения отношений между США и Ираном стала трагедия с самолетом МАУ, который иранцы сбили в небе у Тегерана. Тогда погибли 176 человек, среди которых и 11 украинцев – экипаж самолета и двое пассажиров.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Майк Помпео Конфликт между США и Ираном История Ядерная безопасность Иран Новости США Новости политики
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