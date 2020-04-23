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      США и Иран обменялись угрозами: что известно

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      США и Иран обменялись угрозами / thedrive.com

      Дональд Трамп заявил, что поручил Военно-морским силам США уничтожить при необходимости иранские катера. Иран ответил, что будет обстреливать американские корабли, если те будут угрожать безопасности страны.

      Соединенные Штаты и Иран обменялись взаимными угрозами. Сначала их в сторону Ирана забросил в Твиттере Дональд Трамп.

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      Я поручил ВМС США сбить и уничтожить любые иранские катера, если они преследуют наши корабли в море,
      – написал Трамп.

      В Иране уже ответили на такие угрозы американского президента.

      Иран будет обстреливать американские корабли, которые угрожают безопасности страны,
      – говорится в сообщении.

      К слову, 15 апреля 11 иранских катеров почти на полсотни метров подошли к американской морской базе Lewis B. Puller.

      Иранский катер проплывает мимо американского корабля: видео

       

      Автор: Северин Трач
      Теги: Дональд Трамп Новости политики Конфликт между США и Ираном Иран Новости США
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