США и Иран обменялись угрозами: что известно
Дональд Трамп заявил, что поручил Военно-морским силам США уничтожить при необходимости иранские катера. Иран ответил, что будет обстреливать американские корабли, если те будут угрожать безопасности страны.
Соединенные Штаты и Иран обменялись взаимными угрозами. Сначала их в сторону Ирана забросил в Твиттере Дональд Трамп.
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Я поручил ВМС США сбить и уничтожить любые иранские катера, если они преследуют наши корабли в море,
– написал Трамп.
В Иране уже ответили на такие угрозы американского президента.
Иран будет обстреливать американские корабли, которые угрожают безопасности страны,
– говорится в сообщении.
К слову, 15 апреля 11 иранских катеров почти на полсотни метров подошли к американской морской базе Lewis B. Puller.
Иранский катер проплывает мимо американского корабля: видео
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