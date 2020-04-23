США и Иран обменялись угрозами: что известно

Дональд Трамп заявил, что поручил Военно-морским силам США уничтожить при необходимости иранские катера. Иран ответил, что будет обстреливать американские корабли, если те будут угрожать безопасности страны.

Соединенные Штаты и Иран обменялись взаимными угрозами. Сначала их в сторону Ирана забросил в Твиттере Дональд Трамп.

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Я поручил ВМС США сбить и уничтожить любые иранские катера, если они преследуют наши корабли в море,

– написал Трамп.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020

В Иране уже ответили на такие угрозы американского президента.

Иран будет обстреливать американские корабли, которые угрожают безопасности страны,

– говорится в сообщении.

К слову, 15 апреля 11 иранских катеров почти на полсотни метров подошли к американской морской базе Lewis B. Puller.

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