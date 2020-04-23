США та Іран обмінялися погрозами: що відомо
Дональд Трамп заявив, що доручив Військово-морським силам США знищити за потреби іранські катери. Іран відповів, що обстрілюватиме американські кораблі, якщо ті загрожуватимуть безпеці країни.
Сполучені Штати та Іран обмінялися взаємними погрозами. Спершу їх у сторону Ірану закинув у твіттері Дональд Трамп.
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Я доручив ВМС США збити і знищити будь-які іранські катери, якщо вони переслідують наші кораблі в морі,
– написав Трамп.
В Ірані вже відповіли на такі погрози американського президента.
Іран буде обстрілювати американські кораблі, які загрожують безпеці країни,
– йдеться у повідомленні.
До слова, 15 квітня 11 іранських катерів майже на півсотні метрів підійшли до американської морської бази Lewis B. Puller.
Іранський катер пропливає повз американський корабель: відео
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