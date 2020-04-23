США та Іран обмінялися погрозами: що відомо

Дональд Трамп заявив, що доручив Військово-морським силам США знищити за потреби іранські катери. Іран відповів, що обстрілюватиме американські кораблі, якщо ті загрожуватимуть безпеці країни.

Сполучені Штати та Іран обмінялися взаємними погрозами. Спершу їх у сторону Ірану закинув у твіттері Дональд Трамп.

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Я доручив ВМС США збити і знищити будь-які іранські катери, якщо вони переслідують наші кораблі в морі,

– написав Трамп.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020

В Ірані вже відповіли на такі погрози американського президента.

Іран буде обстрілювати американські кораблі, які загрожують безпеці країни,

– йдеться у повідомленні.

До слова, 15 квітня 11 іранських катерів майже на півсотні метрів підійшли до американської морської бази Lewis B. Puller.

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