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      США та Іран обмінялися погрозами: що відомо

      -
      США та Іран обмінялися погрозами / thedrive.com

      Дональд Трамп заявив, що доручив Військово-морським силам США знищити за потреби іранські катери. Іран відповів, що обстрілюватиме американські кораблі, якщо ті загрожуватимуть безпеці країни.

      Сполучені Штати та Іран обмінялися взаємними погрозами. Спершу їх у сторону Ірану закинув у твіттері Дональд Трамп.

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      Я доручив ВМС США збити і знищити будь-які іранські катери, якщо вони переслідують наші кораблі в морі,
      – написав Трамп.

      В Ірані вже відповіли на такі погрози американського президента.

      Іран буде обстрілювати американські кораблі, які загрожують безпеці країни,
      – йдеться у повідомленні.

      До слова, 15 квітня 11 іранських катерів майже на півсотні метрів підійшли до американської морської бази Lewis B. Puller.

      Іранський катер пропливає повз американський корабель: відео

       

      Автор: Северин Трач
      Теги: Дональд Трамп Новини політики Конфлікт між США та Іраном Іран Новини США
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