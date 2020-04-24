Трамп грозит уничтожить все: почему США и Иран снова "на ножах"

Иран вывел на орбиту военный спутник, а в ответ Трамп пригрозил уничтожать все, что грозит флоту США в регионе.

Иран и военный спутник: что об этом известно

Запуск военного спутника Ираном / Фото The Verge

Корпус стражей исламской революции запустил из центральной пустыни Маркази, как они заявили, "первый военный спутник" Ирана. Он получил название "Нур" ("Свет") и находится на высоте 425 км над поверхностью Земли. Туда его вывела трехступенчатая ракета "Гасед" ("Посланник") на смеси твердого и легкого топлива. Запуск состоялся на фоне очередного обострения отношений между Ираном и США. Сайт 24 канала оценил, стоит ли ожидать нового обострения.

Спутник, скорее всего, будет использоваться ради сбора разведывательных данных и улучшения навигации на суше и на море.

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Глава КСИР Хосейн Салами заявил о "начале формирования всемирного государства". Министр связи Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми подчеркнул, что эта программа носит "сугубо оборонительный характер". Впрочем, конструкции космических и межконтинентальных ракет несколько похожи, поэтому нельзя исключать, что Тегеран таким образом разрабатывает МБР для ядерных боеголовок (хотя иранцы всегда подчеркивали, что ядерное оружие они разрабатывать не планируют).

Это уже далеко не первый спутник. Программа началась еще в 2009 году. Тогда, правда, она была чисто гражданской. В феврале 2020 года спутник "Зафар" запустить не удалось, что предшествовало двум неудачным попыткам и взрыву ракеты-носителя в 2019 году. Тогда в содействии провалам заподозрили кибератаки США. И хотя президент Трамп опроверг такие слухи, возможность удаленного нападения со стороны США до сих пор существует.

Пентагон отказался открыто признать успешность запуска, но Североамериканское командование по аэрокосмической обороне (NORAD) все же присвоило ему код. Это может означать, что спутник таки вышел на орбиту. Иранцы сказали, что принимают от него сигналы и он делает оборот вокруг нашей планеты за 90 минут.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что запуск нарушил резолюцию Совбеза ООН от 2015 года.

Этот документ номер 2231, который имел целью утвердить ядерное соглашение с Тегераном, призвал его "не заниматься любой деятельностью, связанной с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие; включая запуски таких ракет". Однако, прямого запрета на ракетные разработки не было, чем Иран успешно пользуется до сих пор. И это было одной из причин, почему Дональд Трамп в свое время вышел из сделки – он хотел новую, которая покрывала бы ракетную программу Тегерана.

Запуск спутника выводит противостояние на новый уровень, считают специалисты по ядерному оружию. На нем, "Ирану уже нечего терять", – пояснил Al-Jazeera Фабина Хинц из Центра нераспространения им. Джеймса Мартина Института международных исследований Миддлбери, Калифорния. По его данным, все произошло возле города Шахруд, в 330 км к северо-востоку от Тегерана. Там находится база КСИР и действует космодром Имама Хомейни – сердце космической программы страны.

Кризис на море и взаимные угрозы

Иранская лодка возле носа корабля ВМС США / Фото Defense Blog

После выхода США из ядерной сделки и убийства одного из лидеров Корпуса стражей Касема Сулеймани, Вашингтон и Тегеран были почти на грани открытого конфликта и обменялись косвенным ракетными ударами.

С этого момента наступило относительное затишье, которое вновь прервал президент Дональд Трамп. В своей манере он написал в соцсети Твиттер: "...отдал приказ сбивать и уничтожать все иранские лодки, если они провоцируют наши корабли в море". Он добавил еще о "восстановлении сдерживания" между двумя государствами. Судя по всему, это или не соответствует действительности, или продержалось это "сдерживание" крайне недолго.

"Все наши корабли имеют право на самозащиту", – спокойно ответил заместитель министра обороны Америки Дэвид Нордквист, когда его спросили о твите президента США.

А вот демократ Элейн Лурия, ветеран флота, была более резкой: "Отдавать приказы флоту через твит – угроза нашей нацбезопасности. Если выполнять их без четких указаний и правил, это может привести к ненужной эскалации в отношениях с Ираном и возможно – к полномасштабному конфликту" .

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Такие приказы имели под собой основу: за неделю до этого, более десяти иранских лодок подошли слишком близко к кораблям США, на расстояние 9 метров (10 ярдов). Центральное военное командование США прокомментировало ситуацию так: "11 маленьких иранских лодок совершили приближение к шести судам ВМС США. Они неоднократно проходили возле носа и кормы кораблей на большой скорости и очень близко".

Моряки США выдали в эфир несколько радиосообщений и звуков гудков. Ответы получили лишь через час, когда иранцы уже отошли. Американские военные отметили, что такие ситуации нарушают международное право и морские конвенции. Иранцы ответили: "вместо того, чтобы критиковать других, США должны сосредоточиться на спасении контингента военных с коронавирусом".

"Безопасность Персидского залива – один из стратегических интересов Ирана", – подчеркнул глава КСИР Саламе. Глава МИД Ирана Джавад Зариф спросил: "В армии США нет других дел так далеко от дома, чем провоцировать наших моряков возле наших берегов?".

Что ожидает Исламскую республику дальше

Будущее молодежи Ирана выглядит все более неопределенным из-за санкций и репрессий / Фото NPR

Аналитики региона уверены, что Корпус стражей революции будет продолжать провоцировать ухудшение ситуации и "играть мускулами". "Ястребы" внутри организации предпочитают заниматься этим. А не охраной здоровья нации, страдающей одновременно от новых и новых санкций, недостатка базовых товаров и пандемии вируса. В то же время, их действия будут крайне осторожными, чтобы не дать США повода пойти в Совбез ООН и требовать более серьезных действий против Ирана.

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Ухудшение ситуации внутри страны никоим образом не заставило Иран остановить свою поддержку вооруженных групп в Ираке, Сирии, Ливане или Йемене. Через местные парамилитарные организации Иран продолжает продвигать свою политику и доминирование.

Внутри уже началась кампания к выборам президента в следующем году. Ожидается, что Хасана Рухани, который потерял реальную власть и влияние на ситуацию, заменит более радикальный кандидат, близкий к КСИР и Аятоллы Али Хаменеи.

Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи и уже покойный Касем Сулеймани / Фото Times of Israel

Или даже выйдет из этого круга. Демонстрацией этого может служить ситуация, когда Рухани хотел получить помощь от США, но Аятолла, который имеет последнее слово в Иране, наложил вето. С другой стороны, на кредит для Ирана со стороны МВФ требуется согласие США, что тоже не гарантировано.

Появилась информация, что 4,8 миллиарда долларов для импорта просто исчезли. Возможно, деньги и выплатили, пишет издание "Haaretz", но вот товаров Иран так и не увидел. Есть предположение, что большую часть получили автомобильные дилеры класса люкс, что запрещено санкциями (возможно, такую ​​же схему использует и КНДР).

Ирану необходимо покрывать расходы на десятки миллиардов долларов США, что превышает возможности бюджета. Большие запасы у фонда Али Хаменеи, но он вряд ли рискнет тратить его, если есть национальный фонд. Так его огромное состояние и бизнесменов, приближенных к нему, не уменьшатся.

Чего нельзя сказать о населении, которое продолжает беднеть. Дальнейшие события покажут развитие ситуации вокруг противостояния Ирана и США, но пока конфронтация на земле и на море продолжается.