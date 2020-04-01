Угроза демократии: как COVID-19 может поднять волну авторитаризма

Введение карантинов и ограничений из-за пандемии коронавируса усилило позиции авторитарных правительств по всему миру. Теперь они могут получить еще больше власти и полномочий. Сайт 24 канала перевел статью издания The New York Times, насколько демократии угрожает вирус.

Угроза для демократии



Ошибка: демократия не найдена / photo: Chr. Michelsen Institute

По мере того, как мир почти полностью останавливается, а люди требуют от правительств немедленных и эффективных действий, возрастает роль автократов. А уж они почти без сопротивления захватывают исполнительную власть, что чревато установлением диктатуры. Правозащитники согласны, что нынешние времена требуют неотложных действий. Но предостерегают, что люди могут слишком поздно опомниться, когда вернуть права может быть очень трудно.

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Государствам нужны полномочия, чтобы закрывать границы, держать карантин, отслеживать зараженных людей. Конституционалисты отмечают, чтобы многое из этого защищено международными нормами.

Но критики добавляют, что некоторые правительства используют коронавирус и медицинский кризис исключительно как прикрытие для обретения еще большей власти. Она может иметь мало общего со вспышкой вируса.

В то же время людей могут задерживать бессрочно, нарушать свободы собрания и выражения мнений, влиять на гражданскую жизнь, политику, и экономику на десятилетия вперед.

Гарантий того, что властью не будут злоупотреблять, очень мало. Наоборот,есть опасения, что авторитарное правление продолжится и после коронавируса. Более того, те, кто критиковал Китай за закрытие миллионов людей в изоляции, очень скоро сделали то же самое.

Не отстает и цифровая диктатура. Технологии слежения в Китае, Сингапуре и Южной Корее смогут все больше контролировать жизнь людей. При обычных условиях, кое-что оставалось бы за занавесом частной жизни, но сейчас эти системы помогают замедлить инфекцию.

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"Мы можем иметь эпидемию авторитарных и репрессивных мер, которая придет сразу за эпидемией вируса, если не на ее пятках", – отметила Фионнуала Ни Аолайн, Спецдокладчица ООН по теме контртерроризма и прав человека.

Наглядные примеры роста авторитаризма



Солдаты на улице города/ photo: The New Arab

В Венгрии глава правительства Виктор Орбан может управлять страной с помощью декретов. В Великобритании, по словам критика, министры теперь имеют “умопомрачительную” власть задерживать людей на неопределенный срок, закрытие границ, портов и аэропортов, запрет публичных собраний и акций протеста. Законопроект на 340 страниц был принят молниеносно, обсуждение заняло всего несколько дней (обычно – месяцы).

Правительственные представители уверяли Парламент, что эти меры – строго временные и пропорциональные. Впрочем, раздаются голоса, которые называют некоторые положения “законами Генриха VIII” – одиозного короля Англии XVI века, который имел почти неограниченную власть. Они отмечают, что у полиции и пограничников будет слишком много полномочий. "Мы легко можем оказаться в постоянном чрезвычайном положении", – предостерегает Силки Карло из правозащитной группы Big Brother Watch. Daily Mail сообщает, что в комплексе мер есть пункт о принудительном приобретении земли под захоронения.

Как сворачивается демократия в Израиле Беньямин Нетаньяху установил слежку за своими гражданами с помощью агентства по внутренней безопасности ШАБАК и закрыл суды. Теперь могут быть перехвачены едва ли не все телефонные разговоры с помощью секретного механизма. Так планируется отслеживать перемещение тех, кто избегает или игнорирует пребывание на карантине. Кстати, это уже уголовное преступление – можно попасть за решетку на полгода максимум. Остановив работу судов, Нетаньяху отложил свое появление перед ними по делу о собственной коррумпированности.

Чили отправила военных в публичные парки, где ранее были протесты. Боливия отложила исторические выборы – первые после бегства и отставки президента Эво Моралеса. Временная президент страны Жанин Аньес ранее говорила, что только держит должность для новоизбранного лидера. Но с тех пор она консолидировала власть и заявила, что будет баллотироваться как полноценный кандидат.



Временная глава Боливии Жанин Аньес хочет стать президентом/ photo: Miami Herald

А иногда, как на Филиппинах, ограничения возрождают страхи жизни под военным режимом. Конгресс страны предоставил чрезвычайные полномочия и более 5 млрд долларов США президенту Дутерте на борьбу с вирусом. Филиппинские правозащитники уже обозвали закон "самодержавным".

В соседнем Таиланде, где и до того была почти диктатура военных, экс-лидер хунты Прают Чаноча теперь может цензурировать СМИ и вводить комендантский час. Журналистов запугивали за критику режима и подавали на них в суд.

И это далеко не полный перечень того, что уже произошло в мире за время пандемии коронавируса. Такое распространяется на разные страны: монархическую Иорданию, неустойчивую демократию в Венгрии и, казалось бы, полностью демократическую Великобританию.

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Кстати, в Хашимитском королевстве (то есть в Иордании) премьер Омар Раззаз заявил, что правительство "будет твердо вести себя с теми, кто распространяет слухи, фейки и ложные новости, которые сеют панику" во время эпидемии.

Некоторые законы приняли настолько быстро, что почти никто не успел с ними ознакомиться, не то, что проанализировать. Много где подобные законы, правда, разработали давно и просто пользуются ими во время кризиса. Или даже после: Акт Патриотизма (Patriot Act), принятый в США на волне событий 11 сентября, действует до сих пор. Ввести чрезвычайные полномочия легко, сложно их потом снять.

Венгерский прецедент: как Орбан становится новым диктатором



Виктор Орбан выступает в парламенте/ photo: Hungary Today

В Венгрии уже давно растут ростки власти только одной партии – ФИДЕС, и одного человека – Виктора Орбана. Во время пандемии коронавируса лояльные к лидеру парламентарии предоставили Орбану чрезвычайные полномочия. Как было упомянуто выше, теперь он может управлять Венгрией только с помощью декретов, обойдя парламент ( где все равно ⅔ – его партия). Деятельность законодательного органа приостановлена.

Более того, он может приостанавливать действие всех законов. "Это законодательство дает правительству возможность защитить Венгрию, всем придется выйти из зоны комфорта", – отметил сам Орбан, обращаясь к депутатам. Не забыл он отметить, что болезнь принесли его главные враги – мигранты. Евросоюз высказывал предостережение перед голосованием. Бывший глава правительства Италии Маттео Ренци сказал, что скатывание Венгрии в нелиберальное руководство – угроза для всего ЕС.

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Те, кто против, говорят: это позволит Орбану и дальше уничтожать демократические институты и преследовать журналистов. А насчет этого сомнений нет – в 2016 году Орбан просто закрыл главную оппозиционную газету страны Népszabadság.

Встала ли Венгрия на путь диктатуры? В уголовный кодекс будут внесены две поправки с ограничением свободы выражения мнений и относительно нарушения карантина. Выборы и референдумы приостановлены. Если кто-то распространяет информацию, которая противостоит планам правительства в борьбе против эпидемии, то может оказаться за решеткой на срок до 5 лет. Генпрокурор имеет широкие возможности по установлению что является ложной информацией.

Адвокат из Будапешта Даниэль Карсай сказал изданию NYT, что новый закон вызывает тревогу. "Среди венгров он вызвал большой страх, что администрация Орбана становится реальной диктатурой". Карсай отметил, что правительству не хватает доверия населения. Кстати, один из декретов, выданный пять лет назад в разгар кризиса мигрантов, до сих пор в силе. Очень меткий заголовок в "Washington Post" отметил: коронавирус убил свою первую демократию.