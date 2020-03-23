"От России с любовью": как авторитарные государства используют коронавирус

В мире почти не осталось стран или территорий, которые не задел коронавирус. Правительства с разным успехом пытаются сдержать его, а страны показывают примеры взаимопомощи и поддержки. Несколько подобных примеров – в материале сайта 24 канала.

Китай помогает миру преодолеть вирус, но за цену



Китайские врачи и специалисты отправляются в Италию / photo: The Grayzone

КНР пока почти оправилась от коронавируса – уже почти неделю не фиксировалось ни одного случая в городе Ухань и провинции Хубэй. Огромная страна, где этот новый коронавирус и появился, теперь встает на передовую борьбы с ним по всему миру. Эпицентр пандемии сместился в Европу и Соединенные Штаты Америки. Особенно пострадали такие страны как Италия, Франция, Испания, Германия. Конечно, вместе с помощью, Китай продвигает выгодную для себя пропаганду об успешности их борьбы с проблемой, применяя "мягкую силу".

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Гуманитарная помощь в Китае уже имеет название – "Шелковый Путь Здоровье", как часть глобального проекта "Пояс и Путь" по возвращению КНР мирового лидерства. Китай уже отправил рейсы со всем необходимым в Италию, Грецию, Словению, Украину, Францию. Особенно показателен итальянский случай – когда никто из Европы не помог Риму, он обратился в Поднебесную.

Италия – первая страна Большой Семерки, которая поддержала инициативу "Пояс и Путь". Китай также играет на противоречиях между США и ЕС, словно говоря: пока Дональд Трамп останавливает перелеты с ЕС, Китай – помогает всем, кто в этом нуждается.

После того, как состоялся разговор лидера Си Цзиньпина и главы правительства Испании Педро Санчеса, самолет с запасами приземлился в аэропорту города Сарагоса. Даже такие обеспеченные страны как Норвегия (с крупнейшим в мире суверенным фондом) и Люксембург уже обратились в Пекин или рассматривают такую ​​возможность. Президент Сербии Александр Вучич пошел еще дальше, назвав Си Цзиньпина "братом и другом" и подчеркнув, что единственная страна, которая может помочь его стране – это Китай. И добавил, что "европейской солидарности не существует".

Китайская помощь очень ценится, заявили в Евросоюзе и напомнили, что сначала все помогали Китаю в начале эпидемии. КНР предоставит больше 2 млн масок и 50 тысяч тестов для Европы. В основном это товары в форме контрактов с конкретными предприятиями в Китае, которые постепенно восстанавливают работу.



Задействованы не только политики, но и топовые бизнесмены, как Джек Ма, основатель Alibaba / photo: Euromoney

Его фонд, в частности, занимается Украиной и еще десятками других государств. Украинский президент Владимир Зеленский лично поблагодарил миллиардера: "особенно благодарны Джеку Ма за финансирование медицинского оборудования на 80 млн долларов США". Литва – еще одна бывшая советская республика – планирует закупить в Китае "несколько сотен" вентиляторов для легких. Известно, что украинские врачи будут сотрудничать с китайскими.

Остается наблюдать, насколько успешно Китай развернет отношение к себе в мире после окончания пандемии коронавируса. Потому что он вытеснил со страниц СМИ строительство новой диктатуры под Си Цзиньпина, лагеря для уйгуров в Синьцзяне, новые технологии, которые позволяют следить почти за каждым в стране и политические репрессии в целом. Противостояние с США усилилось после того как Китай выслал за границу более десятка журналистов-американцев. История пандемии в Китае точно будет переписана.

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В самой Европе активную помощь бедным странам предоставляет Великобритания. На своем правительственном сайте Лондон разместил соответствующее заявление. В нем сказано о выделении в бюджете до 150 млн фунтов стерлингов (174 млн долларов США) на помощь более уязвимым странам. Половина этих денег, то есть 75 млн фунтов стерлингов, будут направлены в спецфонд МВФ и дальше распределены. Вторая половина будет добавлена ​​при необходимости.

Поддержка будет оказана, если конкретная страна столкнется с угрозой быстрого распространения вируса, серьезным падением ВВП или государственных доходов на 10%. Такая ситуация может заставить не выплачивать долги (и объявлять по ним дефолт). Этот фонд уже был задействован во время борьбы со вспышкой вируса Эболы в Африке. В общем, Лондон потратил 91 млн фунтов (105 млн долларов США) на разработку лекарств и вакцин от коронавируса.

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Еще одно авторитарное государство – мы сейчас говорим о России – тоже не смогло остаться в стороне улучшить свой имидж на фоне коронавируса. Пусть это было выражено в помощи пока одной стране – Италии.



Встреча в Риме между политиками России и Италии / photo: Youtube

Первые контакты начались еще 18 февраля со встречи в формате "два на два" между министрами обороны Сергеем Шойгу и Лоренцо Гуерини, а также главами МИД Сергеем Лавровым и Луиджи ди Майо. Последний затем, кстати, встречал российский гуманитарный груз.

Пока неизвестно, какой пакет документов был обсужден и принят. Но можно допустить, что в обмен на свою гуманитарную помощь, Россия просила усиленно лоббировать снятие санкций на уровне ЕС, отметила в комментарии 24 каналу Виктория Вдовиченко, исследовательница политики Италии в совете внешней политики "Украинская призма".

Встреча оффлайн была подкреплена телефонным разговором 21 марта между Владимиром Путиным и Джузеппе Конте. Из него следует, что итальянская сторона попросила прислать помощь. Кроме восьми самолетов армии РФ, на просьбу о помощи откликнулась еще и Куба. О Китае мы выше упоминали. Интересно, что днем ​​ранее с Конте разговаривал и Зеленский.

Обращался ли Конте в Евросоюз за помощью? Конечно, он просил денег из кризисного фонда ЕС, в котором лежат 500 млрд евро. Они, по словам главы правительства Италии, должны быть распределены между странами, которые борются с вирусом. Все больше звучат призывы создать единую еврооблигацию, то есть объединить долги всех стран ЕС в один большой. Но более успешные государства не хотят отвечать за долги менее состоятельных, поэтому вряд ли эта идея станет реальностью.

На вопрос, почему же Евросоюз не смог/не захотел помочь Италии, Виктория Вдовиченко привела три возможных варианта, приведенные ниже.

Почему ЕС не удалось помочь ИталииБюрократия в ЕС была слишком медленной и чтобы заставить ее развернуться на полную, нужно было время; каждая страна переживала в первую очередь за себя, забирая даже маски которые везли в Италию (так произошло в Германии и Чехии, а Австрия просто закрыла границу – ред.) Евросоюз передал принятие решений каждому национальному правительству отдельно.

В самой Италии тоже были предпосылки к тому, чтобы именно россияне пришли на помощь: больше всего пострадала северная Падуанская долина – промышленное сердце Италии. Она объединяет регионы Венето, Лигурию и Ломбардию. Там много заводов и производств, а еще – достаточно активные пророссийские настроения. Много влияния там у партии "Лига Севера". Карантин заводам, конечно, не на руку.

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На 70% вероятно, что Италия будет еще более активно отстаивать снятие санкций с России после конца пандемии коронавируса, – подчеркивает Виктория Вдовиченко.

И продолжит использование формата гуманитарных миссий, чтобы улучшить восприятие себя миром. Официальный Кремль не связал поддержку Италии с ослаблением санкций.



Американцы работают с оборудованием для Италии / photo: US Air Force

Конечно, американцы не могли проигнорировать такое открытое заигрывание России с членом НАТО и Евросоюза. Поэтому кроме российских Ил-76 на авиабазу "Авиано" сели американские "Геркулес" С-130 с базы Рамштайн в Германии, которые тоже привезли медицинское оборудование, среди них – ERPSS (En Route Patient Staging System), уникальная система транспортировки 40-ка больных в течение 24 часов. Фактически, это один полевой госпиталь.

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Обычные люди тоже собирают средства для помощи Италии. Очень активна в этом плане итальянская диаспора в США. В статье местного издания в Бостоне приводится призыв дать денег Красному Кресту Италии или в частные инициативы через GoFundMe или напрямую местным больницам. Ситуацию врачи описывают так: "когда идешь на войну без оружия".