"Від Росії з любов'ю": як авторитарні держави використовують коронавірус

У світі майже не залишилося країн чи територій, які не зачепив коронавірус. Уряди з різним успіхом намагаються стримати його, а країни показують приклади взаємодопомоги та підтримки. Кілька подібних прикладів – у матеріалі сайту 24 каналу.

Китай допомагає світу побороти вірус, але за ціну

Китайські лікарі та спеціалісти відправляються до Італії/ photo: The Grayzone

КНР наразі майже одужала від коронавірусу – вже майже тиждень не фіксувалося жодного випадку в місті Ухань та провінції Хубей. Величезна країна, де цей новий коронавірус і з’явився, тепер встає на передову боротьби з ним по всьому світу. Епіцентр пандемії змістився в Європу та Сполучені Штати Америки. Особливо постраждали такі країни як Італія, Франція, Іспанія, Німеччина. Звичайно, разом з допомогою, Китай просуває вигідну для себе пропаганду про успішність їх боротьби з проблемою, застосовуючи "м’яку силу".

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Гуманітарна допомога в Китаї вже має назву – "Шовковий Шлях Здоров’я", як частина глобального проекту"Пояс та Шлях" по поверненню КНР світового лідерства. Китай вже відправив рейси з усім необхідним в Італію, Грецію, Словенію, Україну, Францію. Особливо показовий італійський випадок – коли ніхто з Європи не допоміг Риму, він звернувся до Піднебесної.

Італія – перша країна Великої Сімки, яка підтримала ініціативу "Пояс та Шлях". Китай також грає на протиріччях між США та ЄС, немовби кажучи: поки Дональд Трамп зупиняє перельоти з ЄС, Китай - допомагає всім, хто цього потребує.

Після того, як відбулася розмова лідера Сі Цзіньпіна та голови уряди Іспанії Педро Санчеса, літак з запасами приземлився у аеропорті міста Сарагоса. Навіть такі забезпечені країни як Норвегія (з найбільшим у світі суверенним фондом) та Люксембург вже звернулися до Пекіну або розглядають таку можливість. Президент Сербії Александр Вучич пішов ще далі, назвавши Сі Цзіньпіна "братом та другом" і наголосивши, що єдина країна, яка може допомогти його державі – це Китай. І додав, що "європейської солідарності не існує".

Китайська підмога дуже цінується, заявили в Євросоюзі і нагадали, що спершу всі допомагали Китаю на початку епідемії. КНР надасть більше 2 млн масок та 50 тисяч тестів для Європи. В основному це продається у формі контрактів з конкретними підприємствами в Китаї, які поступово відновлюють роботу.

Задіяні не лише політики, але й топові бізнесмени, як-то Джек Ма, засновник Alibaba/ photo: Euromoney

Його фундація, зокрема, займається Україною та ще десятками інших держав. Український президент Володимир Зеленський особисто подякував мільярдеру: "особливо вдячні Джеку Ма за фінансування медичного обладнання на 80 млн доларів США". Литва – ще одна колишня радянська республіка – планує закупити в Китаю "кілька сотень" вентиляторів для легень. Наразі відомо, що українські лікарі будуть співпрацювати з китайськими.

Залишається спостерігати, наскільки успішно Китай розверне ставлення до себе у світі після закінчення пандемії коронавірусу. Бо він витіснив зі сторінок ЗМІ будування нової диктатури під Сі Цзіньпіна, табори для уйгурів в Сіньцзяні, нові технології, які дозволяють слідкувати чи не за кожним в країні та політичні репресії загалом. Протистояння з США посилилося після того як Китай вислав за кордон більше десятка журналістів-американців. Історія пандемії в Китаї точно буде переписана.

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В самій Європі активну допомогу біднішим країнам надає Велика Британія. На своєму урядовому сайті Лондон розмістив відповідну заяву. В ній сказано про виділення в бюджеті до 150 млн фунтів стерлінгів (174 млн доларів США) на допомогу більш вразливим країнам. Половина цих грошей тобто 75 млн фунтів стерлінгів, будуть направлені до спецфонду МВФ та далі розподілені. Друга половина буде додана за необхідності.

Підтримка буде надана, якщо конкретна країна зіткнеться з загрозою швидкого розповсюдження вірусу, серйозним падінням ВВП або державних прибутків на 10%. Така ситуація може змусити не виплачувати борги ( і оголошувати по ним дефолт). Цей фонд вже був задіяний під час боротьби зі спалахом вірусу Еболи у Африці. Загалом, Лондон витратив 91 млн фунтів (105 млн доларів США) на розробку ліків та вакцин від коронавірусу.

Підозрілі рейси з Росії до Італії: що про це відомо

Ще одна авторитарна держава – ми зараз говоримо про Росію – теж не змогла залишитись осторонь покращити свій імідж на фоні коронавірусу. Нехай це було виражено у допомозі поки що одній країні – Італії.

Зустріч в Римі між політиками Росії та Італії/photo: Youtube

Перші контакти почалися ще 18 лютого з зустрічі у форматі "два на два" між міністрами оборони Сергієм Шойгу та Лоренцо Гуеріні, а також головами МЗС Сергієм Лавровим та Луїджі ді Майо. Останній потім, до речі, зустрічав російський гуманітарний вантаж.

Поки достеменно невідомо, який пакет документ був обговорений та прийнятий. Але можна допустити, що у обмін на свою гуманітарну допомогу, Росія просила посилено лобіювати зняття санкцій на рівні ЄС, зазначила у коментарі 24 каналу Вікторія Вдовиченко, дослідниця політики Італії в Раді зовнішньої політики"Українська призма".

Зустріч офлайн була підкріплена телефонною розмовою 21 березня між Володимиром Путіним та Джузеппе Конте. З нього випливає, що італійська сторона попрохала надіслати допомогу. Крім восьми літаків армії РФ, на прохання про допомогу відгукнулась ще й Куба. Про Китай ми вище згадували. Цікаво, що на день раніше з Конте розмовляв і Зеленський.

Чи звертався Конте до Євросоюзу за допомогою? Звичайно, він просив грошей з кризового фонду ЄС, в якому лежать 500 млрд євро. Вони, за словами голови уряду Італії, мають бути розподілені між країнами, які борються з вірусом. Все більше лунають заклики створити єдину єврооблігацію, тобто об’єднати борги усіх країн ЄС в один великий. Але більш успішні держави не хочуть відповідати за борги менш заможних, тож навряд чи ця ідея стане реальністю.

На питання, чому ж Євросоюз не зміг/не захотів допомогти Італії, Вікторія Вдовиченко навела три можливі варіанти, наведені нижче.

Чому ЄС не вдалося допомогти Італії Бюрократія в ЄС була занадто повільною і щоб змусити її розгорнутися на повну, потрібен був час; кожна країна переживала в першу чергу за себе, забираючи навіть маски які везли до Італії (так сталося в Німеччині та Чехії, а Австрія просто закрила кордон - ред.); Євросоюз передав прийняття рішень кожному національному уряду окремо.

В самій Італії теж були передумови до того, щоб саме росіяни прийшли на допомогу: найбільш постраждала північна Падуанська долина – промислове серце Італії. Вона об’єднує регіони Венето, Лігурію та Ломбардію. Там багато заводів та виробництв, а ще – доволі активні проросійські настрої. Багато впливу там має партія "Ліга Півночі". Карантин заводам, звісно, не на руку.

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На 70% імовірно, що Італія буде ще більш активно відстоювати зняття санкцій з Росії після кінця пандемії коронавіруса, – підкреслює Вікторія Вдовиченко.

і продовжить використання формату гуманітарних місій, щоб покращити сприйняття себе світом. Офіційний Кремль не пов’язав підтримку Італії з послабленням санкцій.

Американці працюють з обладнанням для Італії/ photo: US Air Force

Звісно, американці не могли проігнорувати таке відкрите загравання Росії з членом НАТО та Євросоюзу. Тож крім російських Іл-76 на авіабазу"Авіано" сіли американські "Геркулеси" С-130 з бази Рамштайн в Німеччині, які теж привезли медичне обладнання, серед них – ERPSS (En Route Patient Staging System), унікальна система транспортування 40-ка хворих протягом 24 годин. Фактично, це один польовий шпиталь.

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Звичайні люди теж збирають кошти для допомоги Італії. Дуже активна в цьому плані італійська діаспора в США. У статті місцевого видання в Бостоні приводиться заклик дати грошей Червоному Хресту Італії або у приватні ініціативи через GoFundMe або напряму місцевим лікарням. Ситуацію лікарі описують так:"коли йдеш на війну без зброї".