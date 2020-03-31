В Туркменистане отлавливают людей в масках: власти запретили слово "коронавирус"
В Туркменистане местные власти запретили использовать слово "коронавирус". Также чиновники исключили его из употребления. Всем СМИ в стране также запретили писать это слово.
Об этом сообщает портал международной организации "Репортеры без границ" RSF.
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Какие еще запреты действуют в Туркменистане из-за коронавируса
- Слово "коронавирус" исключили из специальной брошюры, которую местное Министерство здравоохранения рассылает школам, больницам и предприятиям.
- Людям, которые носят маски на улице и говорят о пандемии, грозит арест. При этом задерживать их будут сотрудники полиции в штатском.
- Граждане Туркменистана имеют доступ только к провластной информации относительно распространения коронавируса. Ведь журналистам и СМИ также запретили писать о коронавирусе.
- По словам властей, до сих пор в стране не обнаружили ни одного инфицированного коронавирусом.
- Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства посоветовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством – "дымом гармалы". Лидер страны отметил, что на протяжении тысячелетий предки туркменов создали национальные методы борьбы с вредными привычками и профилактику различных инфекционных заболеваний.
Что известно об ограничении свободы в Туркменистане?Государство Туркменистан может "похвастаться" перед миром одной из самых строгих диктатур современности. В стране не существует оппозиции, запрещена свобода слова, нарушаются права человека и процветает культ Аркадага (титул президента Туркменистана).
И далеко не последняя "заслуга" в этом – президента Гурбангулы Бердымухамедова. Именно при нем страна усилила ограничения свободы своих граждан.
Туркменистан на карте мира:
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