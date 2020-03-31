У Туркменістані виловлюють людей в масках: влада заборонила слово "коронавірус"

У Туркменістані місцева влада заборонила використовувати слово "коронавірус". Також урядовці виключили його з ужитку. Усім ЗМІ в країні також заборонили писати це слово.

Про це повідомляє портал міжнародної організації "Репортери без кордонів" RSF.

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Які ще заборони діють у Туркменістані через коронавірус

Слово "коронавірус" виключили зі спеціальної брошури, яку місцеве Міністерство охорони здоров'я розсилає школам, лікарням і підприємствам.

Людям, які носять маски на вулиці і говорять про пандемію, загрожує арешт. При цьому затримувати їх будуть співробітники поліції у цивільному одязі.

Громадяни Туркменістану мають доступ лише до провладної інформації щодо поширення коронавірусу. Адже журналістам і ЗМІ також заборонили писати про коронавірус.

За словами влади, досі в країні не виявили жодного інфікованого коронавірусом.

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов під час засідання уряду порадив громадянам захищатися від вірусів старовинним народним засобом – "димом гармали". Лідер країни зазначив, що протягом тисячоліть предки туркменців створили національні методи боротьби зі шкідливими звичками і профілактику різних інфекційних захворювань.

Що відомо про обмеження свободи у Туркменістані? Держава Туркменістан може "похизуватися" перед світом однією з найстрогіших диктатур сучасності. У країні не існує опозиції, заборонена свобода слова, порушуються права людини і процвітає культ Аркадага (титул президента Туркменістану).



І далеко не остання "заслуга" в цьому – президента Гурбангули Бердимухамедова. Саме за його правління країна посилила обмеження свободи своїх громадян.

Туркменістан на мапі світу: