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      У Туркменістані виловлюють людей в масках: влада заборонила слово "коронавірус"

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      Курбангули Бердимухамедов не визнає поширення коронавірусу / mfa.gov.tm

      У Туркменістані місцева влада заборонила використовувати слово "коронавірус". Також урядовці виключили його з ужитку. Усім ЗМІ в країні також заборонили писати це слово.

      Про це повідомляє портал міжнародної організації "Репортери без кордонів" RSF.

      Радимо ознайомитись Що відомо про президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова

      Які ще заборони діють у Туркменістані через коронавірус

      • Слово "коронавірус" виключили зі спеціальної брошури, яку місцеве Міністерство охорони здоров'я розсилає школам, лікарням і підприємствам.
      • Людям, які носять маски на вулиці і говорять про пандемію, загрожує арешт. При цьому затримувати їх будуть співробітники поліції у цивільному одязі.
      • Громадяни Туркменістану мають доступ лише до провладної інформації щодо поширення коронавірусу. Адже журналістам і ЗМІ також заборонили писати про коронавірус.
      • За словами влади, досі в країні не виявили жодного інфікованого коронавірусом.
      • Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов під час засідання уряду порадив громадянам захищатися від вірусів старовинним народним засобом – "димом гармали". Лідер країни зазначив, що протягом тисячоліть предки туркменців створили національні методи боротьби зі шкідливими звичками і профілактику різних інфекційних захворювань.

      Що відомо про обмеження свободи у Туркменістані? Держава Туркменістан може "похизуватися" перед світом однією з найстрогіших диктатур сучасності. У країні не існує опозиції, заборонена свобода слова, порушуються права людини і процвітає культ Аркадага (титул президента Туркменістану).

      І далеко не остання "заслуга" в цьому – президента Гурбангули Бердимухамедова. Саме за його правління країна посилила обмеження свободи своїх громадян.

      Туркменістан на мапі світу:

       

      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини політики Курйозні новини Туркменістан
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