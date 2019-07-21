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      Що відомо про президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова

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      Гурбангули Бердимухамедов – що відомо про президента Туркменістану
      Гурбангули Бердимухамедов / Wikipedia

      Про раптову смерть другого президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова повідомили джерела увечері 20 липня. Однак у Посольстві Туркменістану в Росії спростували ці чутки. 24 канал пригадав – чим відомий у світі президент туркменів.

      Біографія президента Бердимухамедова

      Народився у 1957 в Ашхабадській області Туркменської РСР. Закінчив стоматологічний факультет Туркменського державного медичного інституту. З 1979 працював в Ашхабаді лікарем-стоматологом. У в 1990 закінчив аспірантуру і здобув ступінь кандидата медичних наук. Працював директором стоматологічного центру Міністерства охорони здоров'я та медичної промисловості Туркменістану.

      Читайте також: Смерть президента Туркменістану Бердимухамедова: у посольстві спростували чутки

      Існує версія, що він – позашлюбний син попереднього президента Туркменістану Сапармурата Ніязова.

      Політична кар'єра

      У 1997 Бердимухамедов був призначений очільником міністерства охорони здоров'я Туркменістану. У 2001 став віце-прем'єром, що займається охороною здоров'я, освітою і наукою. З 2004 – до сфери діяльності Бердимухамедова як віце-прем'єра увійшли ще й культура і ЗМІ.

      Про діяльність на посту міністра Бердимухамедова мало інформації. Відомо, що він був близьким до президента Ніязова. І навіть попри догани і штрафи від президента – посаду міністра зберігав. Окремі джерела повідомляють, що Бердимухамедов був особистим лікарем президента.

      У грудні 2006 року Бердимухамедов став тимчасовим виконувачем обов'язків президента Туркменістану – після раптової смерті президента Ніязова.

      В лютому 2007 обраний другим президентом країни (також – верховний головнокомандувач Збройними силами Туркменістану, генерал армії). Свої голоси за нього віддали понад 89% виборців Туркменістану.

      12 лютого 2017 року втретє переобраний главою держави.

      Чим відомий Бердимухамедов

      Держава Туркменістан може  "похизуватися" перед світом однією з найстрогіших диктатур сучасності. В країні немає опозиції, заборонена свобода слова, порушуються права людини і процвітає культ Аркадага (титул президента Туркменістану). І далеко не остання "заслуга" в цьому – президента Бердимухамедова.

      Читайте також: Піжон і романтик – Гурбангули Бердимухамедов

      Саме після початку його головування у з'їзді Народної ради – вона змінила конституцію Туркменістану, прийняла закон про вибори президента.

      Втім, відомий він і своїми реформами.

      Першим указом Бердимухамедов повернув десятирічну освіту в школи. Скасував уніформу студентів вищих навчальних закладів. Традиційні сукні в якості шкільної форми для дівчаток замінив на темно-зелені сукні європейського вигляду з фартухами.

      Бердимухамедов сприяв обмеженню культу особи Ніязова: його ім'я було прибране спочатку з тексту присяги, а потім з гімну Туркменістану і замінено на слово "президент" (мова не йде лише за чинного президента, себто Бердимухаммедова, але й про всіх майбутніх президентів, без звеличення конкретної особи). Гурбангули Бердимухаммедов відмовився від масового святкування свого дня народження, скасував обов'язкові концерти, присвячені його візитам до різних регіонів країни, а також клятву вірності президентові, яку приносили службовці, студенти й школярі.

      6 липня 2007 логотип телеканалів у вигляді зображення золотого бюста Туркменбаші зник із програм туркменського телебачення.

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      Теги: Новини України Новини політики Публікації Втрати Туркменістан
      Джерело: 24 канал
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