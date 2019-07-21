Що відомо про президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова

Про раптову смерть другого президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова повідомили джерела увечері 20 липня. Однак у Посольстві Туркменістану в Росії спростували ці чутки. 24 канал пригадав – чим відомий у світі президент туркменів.

Біографія президента Бердимухамедова

Народився у 1957 в Ашхабадській області Туркменської РСР. Закінчив стоматологічний факультет Туркменського державного медичного інституту. З 1979 працював в Ашхабаді лікарем-стоматологом. У в 1990 закінчив аспірантуру і здобув ступінь кандидата медичних наук. Працював директором стоматологічного центру Міністерства охорони здоров'я та медичної промисловості Туркменістану.

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Існує версія, що він – позашлюбний син попереднього президента Туркменістану Сапармурата Ніязова.

Політична кар'єра

У 1997 Бердимухамедов був призначений очільником міністерства охорони здоров'я Туркменістану. У 2001 став віце-прем'єром, що займається охороною здоров'я, освітою і наукою. З 2004 – до сфери діяльності Бердимухамедова як віце-прем'єра увійшли ще й культура і ЗМІ.

Про діяльність на посту міністра Бердимухамедова мало інформації. Відомо, що він був близьким до президента Ніязова. І навіть попри догани і штрафи від президента – посаду міністра зберігав. Окремі джерела повідомляють, що Бердимухамедов був особистим лікарем президента.

У грудні 2006 року Бердимухамедов став тимчасовим виконувачем обов'язків президента Туркменістану – після раптової смерті президента Ніязова.

В лютому 2007 обраний другим президентом країни (також – верховний головнокомандувач Збройними силами Туркменістану, генерал армії). Свої голоси за нього віддали понад 89% виборців Туркменістану.

12 лютого 2017 року втретє переобраний главою держави.

Чим відомий Бердимухамедов

Держава Туркменістан може "похизуватися" перед світом однією з найстрогіших диктатур сучасності. В країні немає опозиції, заборонена свобода слова, порушуються права людини і процвітає культ Аркадага (титул президента Туркменістану). І далеко не остання "заслуга" в цьому – президента Бердимухамедова.

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Саме після початку його головування у з'їзді Народної ради – вона змінила конституцію Туркменістану, прийняла закон про вибори президента.

Втім, відомий він і своїми реформами.

Першим указом Бердимухамедов повернув десятирічну освіту в школи. Скасував уніформу студентів вищих навчальних закладів. Традиційні сукні в якості шкільної форми для дівчаток замінив на темно-зелені сукні європейського вигляду з фартухами.

Бердимухамедов сприяв обмеженню культу особи Ніязова: його ім'я було прибране спочатку з тексту присяги, а потім з гімну Туркменістану і замінено на слово "президент" (мова не йде лише за чинного президента, себто Бердимухаммедова, але й про всіх майбутніх президентів, без звеличення конкретної особи). Гурбангули Бердимухаммедов відмовився від масового святкування свого дня народження, скасував обов'язкові концерти, присвячені його візитам до різних регіонів країни, а також клятву вірності президентові, яку приносили службовці, студенти й школярі.

6 липня 2007 логотип телеканалів у вигляді зображення золотого бюста Туркменбаші зник із програм туркменського телебачення.