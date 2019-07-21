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      Смерть президента Туркменістану Бердимухамедова: у посольстві спростували чутки

      35066 Читать новость на русском
      Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов – біографія
      Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов / yenicag.ru

      У Посольстві Туркменістану в Росії спростували чутки про те, що 20 липня раптово помер другий президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов. Ймовірною причиною "смерті" політика називали гостру ниркову недостатність.

      "Це фальшивка. Це не інформація, а псевдоінформація, яка абсолютно не відповідає дійсності", – сказав представник посольства.

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      Про нібито смерть Бердимухамедова повідомляв директор Центру моніторингу євразійських проблем Аслан Рубаєв, пише "Говорить Москва". Рубаєв стверджував, що інформацію про смерть президента Туркменістану приховують секретні служби країни.

      Люди, які мені повідомили (про смерть Бердимухамедова, – 24 канал), живуть в Ашхабаді. Вони бізнесмени. Коли я запитав, чи точно, вони сказали: є знайомі, які працюють в спецслужбах, вони передають, що це так, що це трапилося, коли він вийшов у відпустку,
      – заявляв Рубаєв.

      Зауважимо, що Туркменістан є однією з найбільш інформаційно закритих країн, там панує сувора диктатуру сучасності. У країні немає опозиції, заборонена свобода слова, порушуються права людини.

      Зауважимо, 62-річний Бердимухамедов 15 липня пішов у відпустку.

      Що відомо про Гурбангули Бердимухамедова? Офіційно став президентом Туркменістану з 14 лютого 2007 року. Після цього туркменістанці ще тричі обирали його главою держави. На останніх виборах у 2017 році за нього віддали голоси 97,69 % виборців.

      За освітою був лікарем-стоматологом. Тому з 1997 року очолював міністерство охорони здоров'я. У 2001 році Бердимухамедов став віце-прем'єром, що займається охороною здоров'я, освітою і наукою, а з 2004 — культурою і ЗМІ. 

      Також Бердимухамедов був верховним головнокомандувачем Збройними силами Туркменістану, генералом армії та доктором медичних наук.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Туркменістан Втрати
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