Иран и Россия: как экономика страны переживает кризис из-за коронавируса

Иран стал третьим эпицентром вируса после Китая и Италии. Пораженное санкциями религиозное государство, которое итак имело слабую экономику, находящуюся на грани пропасти. Тем временем ее союзник Россия очень медленно входит в фазу карантина. Сайт 24 канала посмотрел, как коронавирус повлияет на две страны, которые во многом похожи между собой.

Иран и коронавирус

Исламская республика Иран лказалась в очень сложной ситуации перед началом эпидемии: под серьезными санкциями, почти не в состоянии продавать свою нефть, после подавления кровавых протестов. Из-за ограничений не хватает лекарств и оборудования и для обычных больных, не говоря уже о тех, кто имеет коронавирус. Сейчас их насчитывается 13 938, 724 погибли, 4 590 выздоровели.

Поэтому в общем неудивительно, что он распространился в этой величественной, но обедневший стране молниеносно из священного города Кум (который до сих пор принимает паломников-шиитов). К тому же, Иран – это теократия, где финальное решение принимает Аятолла Али Хаменеи и лидеры парамилитари вроде КСИР. И сначала они традиционно обвинили во всем главного врага – США. Якобы это они специально распространили вирус среди иранского населения.

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Кстати, именно в Иране заболело больше всего политиков, депутатов, вице-президентов и членов консультативных Советов при Аятолле. Некоторые из них уже умерли. Обычные иранцы не могут себе позволить частные клиники, поскольку цены там – выше неба. Даже средства дезинфекции уже являются роскошью. Как теперь живет Иран, посмотрим ниже.

Иран имел неплохую экономику с 2015 года и выполнял условия ядерного соглашения, пока Трамп не выиграл выборы и не вывел Америку из него в 2018. Сейчас ядерное соглашение фактически мертво. Экономика сократилась примерно на 9,5%. До вспышки вируса ожидалась ее стабилизация. Новое прогнозирование тоже неутешительное: уменьшение еще на 3,1% в 2020 году. Каждый день закрытия основных предприятий означает убытки в 164 млн долларов США, подсчитали в иранской торгово-промышленной палате.

Что хуже – экономически и энергетически зависимый сосед Ирак закрыл наземную границу, уменьшив объем торговли и туризма. Кроме них, с Ираном, в той или иной степени, торгуют Турция и Афганистан. Но вирус, скорее всего, ограничит и это.

Экспорт в главный союзник – Китай – тоже серьезно упал, потому что страна только оправляется после жестокой вспышки уханского вируса. Контакты с Китаем Иран прерывать не стал, так как это 23 млрд долларов США оборота в 2019 году. Кроме "черного золота", туда шли и другие товары (23% экспорта это вообще не нефть). Также, танкеры перевезли в КНР иранского нефтехима на 7 млрд долларов США.

После возвращения людей домой, количество случаев только росло.

Ранее, корабли пересекали Персидский залив, привозя бытовую технику, рис, сахар. Между тем, вывозя из Ирана специи, текстиль, машины и пластик. Но теперь ОАЭ, которые являются ключевым пунктом реэкспорта Исламской республики, остановили паромную переправу и внедрили санитарную проверку судов. Кувейт закрыл свой порт в Катаре, чтобы избежать контакта с иранцами.

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Покупательная способность иранцев падает, поэтому даже импортируемые товары мало кто будет покупать, переживают иранские бизнесмены в комментариях для СМИ. К тому же, магазины закрыты из-за карантина.

Это заставило Иран впервые за 60 лет обратиться за займом в МВФ и попросить 5 млрд долларов США на борьбу с коронавирусом. Организация ранее заявляла, что выделила в отдельный фонд 50 млрд долларов США для помощи бедным странам. Но не факт, что Тегеран вообще получит эти деньги, потому что США имеют в МВФ право вето. Тем временем, иранская национальная валюта – риал – упала, что может спровоцировать еще большую инфляцию, которая в 2019 году была 40%.

Ситуация в Иране: видео

По словам Гарбиса Ирадяна из Института международных финансов, нынешние трудности могут привести к 50% инфляции, росту безработицы на 20% (а среди населения 18 – 35 лет она уже 17,9% согласно данным Центра статистики Ирана). Поэтому можно ожидать снижения государственных расходов, дальнейшего роста цен и падения ВВП.

Если вспышка в Иране будет долгой ( а ситуация в стране подталкивает к этому), то заводы и фирмы начнут закрываться и может возникнуть волна банкротств. Хотя центральный банк и заявил: гостиницы, транспортные компании, рестораны до конца мая не должны штрафоваться за задержку с выплатой кредитов. А уже этот шаг может вызвать новые беспорядки. Население Ирана считает, что клерикально-милитарная власть не имеет контроля над распространением эпидемии.

Кое в чем Китай и Иран похожи – коронавирус ударил их перед самым Новым Годом (Лунный в КНР, Новруз в Иране), когда люди собирались праздновать, ехать за пределы страны и покупать подарки. Это, фактически, последний период, когда почти замершая экономика еще хоть как-то стимулируется. Специалисты уверены, что после вируса придет экономический кризис, который может поразить гораздо больше людей, чем сам вирус.

Россия: есть план, но хватит ли денег



Россия и пандемия/ photo: Independent.co.uk

В настоящее время в Российской Федерации зарегистрировано 93 зараженных коронавирусом, пока еще без смертельных случаев, 8 человек выздоровели. Впрочем, как и с Китаем, это лишь официально сообщенные случаи. А их может быть гораздо больше. Ниже – о том, что в РФ уже делают для поддержки экономики в условиях пандемии.

Во-первых, там создадут специальный антикризисный фонд в 300 млрд рублей. Он будет поддерживать бизнес, регионы, государственные компании и собственно, население России.

Людям, которые окажутся на карантине, потом предлагается компенсировать затраты через работодателей или документы из клиники. В федеральный бюджет заложат деньги для поддержки безработных. Туристическая и авиационная отрасли получат фискальные каникулы.

Фирмы, частные и государственные, могут квартал не выплачивать налоги, согласно предложенному плану. Регионы, которые будут выполнять планы развития экономики, будут иметь кредиты. Оценка Минэкономики РФ по экономическому росту в 2020 году кажется довольно оптимистичной – 1,9%. Но ниже мы увидим, почему это может быть не так.

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Надо учесть что потери от приостановления глобальной экономики и падения цен на нефть никто не отменял. Эксперты в РФ считают, что местные банки потеряют 20 – 25% прибыли, в основном из-за переоценки облигаций и разрыва соглашения с ОПЕК+ (что и обвалило рынки и нефть).

Также через обесценивание проходит и национальная валюта – рубль. Кризисный сценарий предполагает падение цены нефти ниже 35 долларов за баррель (сейчас именно это и происходит). Экономическое состояние корпоративных клиентов – авиакомпаний, автопроизводителей, дилеров, туристических и девелоперских компаний, нефтедобывающих компаний – ухудшится. Далее граждане начнут меньше тратить, меньше выплачивать кредиты.

В целом, считают в "Эксперт РА", последствия для РФ будут такими: инфляция выше 4% (в кризис – выше 7%), торможение российской экономики почти до нуля, падение ВВП более чем на 1,5%. OECD (Организация экономического сотрудничества и развития) тоже не очень положительно оценивает экономику РФ и предрекает сокращение темпа роста ВВП с 1,6% до 1,2% в год.

В конце концов, Россия может потерять до 4,35 триллиона рублей на пандемии коронавируса, пишет Bloomberg. В двух из четырех сценариев, Россию ждет рецессия.

Сценарий 2 : если вспышка болезни затянется за счет стран Европы и США, то ВВП РФ вырастет всего на 1% и страна потеряет 814 млрд рублей.

Сценарий 3 : затормозятся все мировые экономики, даже где пока нет серьезных проблем (Бразилия, Канада, Индия). В России будет отрицательный ВВП -1,1% и 2,7 трлн рублей потерь.

В наиболее кризисном, 4-м сценарии , глобальная пандемия распространяется на абсолютно все государства и остановит экономику. США и Россия окажутся в рецессии вместе, ВВП РФ станет -2,9%, а потери – те же упомянутые выше 4,35 трлн рублей.

Как бы там ни было, но риск для экономики РФ, которая тоже находится под международными санкциями, существует и достаточно серьезный. Вдобавок, нефть – основной экспортный товар РФ – и не думает подниматься в цене. Россия пытается изолироваться от мира, но остается привязана к нему.