Іран та Росія: як економіка країн переживає кризу через коронавірус

Іран став третім епіцентром вірусу після Китаю та Італії. Вражена санкціями релігійна держава, яка й так мала слабку економіку, знаходиться на межі прірви. Тим часом її союзник Росія дуже повільно входить у фазу карантину. Сайт 24 каналу подивився, як коронавірус вплине на дві країни, які багато в чому схожі між собою.

Іран та коронавірус

Ісламська республіка Іран знайшла себе у дуже складній ситуації перед початком епідемії: під серйозними санкціями, майже не в змозі продавати свою нафту, після придушення кривавих протестів. Через обмеження не вистачає ліків та обладнання і для звичайних хворих, не кажучи вже про тих, хто має коронавірус. Зараз їх нараховується 13938, 724 загинуло, 4590 одужали.

Тому загалом не дивно, що він поширився у цій величній, але збіднілий країні блискавично зі святого міста Кум (який досі приймає паломників-шиїтів). До того ж, Іран – це теократія, де фінальне рішення приймає Аятолла Алі Хаменеї та лідери парамілітарі на кшталт КСІР. І спочатку вони традиційно звинуватили у всьому головного ворога – США. Нібито це вони спеціально поширили вірус серед іранського населення.

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До речі, саме в Ірані захворіло найбільше політиків, депутатів, віце-президентів та членів консультативних Рад при Аятоллі. Деякі з них вже померли. Звичайні іранці не можуть собі дозволити приватні клініки, оскільки ціни там – вище неба. Навіть засоби дезінфекції вже є розкішшю. Як тепер живе Іран, подивимось нижче.

Іран мав непогану економіку з 2015 року та виконував умови ядерної угоди, поки Трамп не виграв вибори та не вивів Америку з неї у 2018. Зараз ядерна угода фактично мертва. Економіка скоротилася приблизно на 9,5%. До спалаху вірусу очікувалась її стабілізація. Нове прогнозування теж невтішне: зменшення ще на 3,1% у 2020 році. Кожен день закриття основних підприємств означає збитки у 164 млн доларів США, підрахували в іранській торговельно-промисловій палаті.

Що гірше – економічно та енергетично залежний сусід Ірак закрив наземний кордон, зменшивши об’єм торгівлі та туризму. Крім них, з Іраном, у тій чи іншій мірі, торгують Туреччина та Афганістан. Але вірус, скоріш за все, обмежить і це.

Експорт до головного союзника – Китаю – теж серйозно впав, бо країна лише оговтується після жорстокого спалаху уханського вірусу. Контакти з Китаєм Іран переривати не став, бо ж це 23 млрд доларів США обороту у 2019 році. Окрім "чорного золота", туди йшли й інші товари (23% експорту це взагалі не нафта). Також, танкери перевезли в КНР іранського нафтохіму на 7 млрд доларів США.

Після повернення людей додому, кількість випадків лише зростала.

Раніше, кораблі перетинали Перську затоку, привозячи побутову техніку, рис, цукор. Натомість, вивозячи з Ірану спеції, текстиль, машини та пластик. Але тепер ОАЕ, які є ключовим пунктом реекспорту до Ісламської республіки, зупинили паромну переправу і впровадили санітарну перевірку суден. Кувейт закрив свій порт в Катарі, щоб уникнути контакту з іранцями.

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Купівельна спроможність іранців падає, тому навіть імпортовані товари буде мало хто купувати, переживають іранські бізнесмени в коментарях для ЗМІ. До того ж, магазини закриті через карантин.

Це змусило Іран вперше за 60 років звернутися за позикою до МВФ та попросити 5 млрд доларів США на боротьбу з коронавірусом. Організація раніше заявляла, що виділила в окремий фонд 50 млрд доларів США для допомоги бідним країнам. Але не факт, що Тегеран взагалі отримає ці гроші, бо США має в МВФ право вето. Тим часом, іранська національна валюта – ріал – впала, що може спровокувати ще більшу інфляцію, яка в 2019 році була 40%.

Ситуація в Ірані: відео

За словами Гарбіса Ірадяна з Інституту міжнародних фінансів, нинішня скрута може призвести до 50% інфляції, зростання безробіття на 20% (а серед населення 18-35 років вона вже 17,9% згідно Центру статистики Ірану). Тож можна чекати зниження державних витрат, подальшого зростання цін і падіння ВВП.

Якщо спалах в Ірані буде довгим ( а ситуація в країні підштовхує до цього), то заводи та фірми почнуть зачинятися і може виникнути хвиля банкрутств. Хоча центральний банк і заявив: готелі, транспортні компанії, ресторани до кінця травня не мають штрафуватися за затримку з виплатою кредитів. А вже цей крок може викликати нові заворушення. Населення Ірану вважає, що клерикально-мілітарна влада не має контролю над поширенням епідемії.

В дечому Китай та Іран схожі – коронавірус вдарив їх перед самим Новим Роком (Місячний в КНР, Новруз – в Ірані), коли люди збиралися святкувати, їхати за межі країни та купувати подарунки. Це, фактично, останній період, коли майже завмерла економіка ще хоч якось стимулюється. Спеціалісти впевнені, що після вірусу прийде економічна криза, яка може вразити набагато більше людей, ніж сам вірус.

Росія: є план, але чи стане грошей

Росія та пандемія/ photo: Independent.co.uk

Наразі, в Російській Федерації зареєстровано 93 заражених коронавірусом,поки ще без смертельних випадків, 8-ро людей одужало. Втім, як і з Китаєм, це лише офіційно повідомлені випадки. А їх може бути багато більше. Нижче – про те, що в РФ вже роблять для підтримки економіки в умовах пандемії.

По-перше, там створять спеціальний антикризовий фонд у 300 млрд рублів. Він буде підтримувати бізнес, регіони, державні компанії та власне, населення Росії.

Людям, які опиняться на карантині, пропонується компенсувати витрати через працедавців за умови надання документів з кліники. В федеральний бюджет закладуть гроші для підтримки безробітних. Туристична та авіаційна галузі отримають фіскальні канікули.

Фірми, приватні та державні, можуть квартал не виплачувати податки, згідно з запропонованим планом. Регіони, які будуть виконувати плани розвитку економіки, матимуть кредити. Оцінка Мінекономіки РФ щодо економічного зростання у 2020 році здається доволі оптимістичною – 1,9%. Але нижче ми побачимо, чому це може бути не так.

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Треба взяти до уваги що втрати від призупинення глобальної економіки та падіння цін на нафту ніхто не відміняв. Експерти в РФ вважають, що місцеві банки втратять 20-25% прибутку, в основному через переоцінку облігацій і розрив угоди з ОПЕК+ (що і обвалило ринки та нафту).

Також через знецінення проходить і національна валюта – рубль. Кризовий сценарій передбачає падіння ціни нафти нижче 35 доларів за барель (зараз саме це й відбувається). Економічний стан корпоративних клієнтів – авіакомпаній, автовиробників, дилерів, туристичних та девелоперських компаній, нафтовидобувних компаній – погіршиться. Далі громадяни почнуть менше витрачати, менше виплачувати кредити.

Загалом, вважають в "Експерт РА", наслідки для РФ будуть такими: інфляція вище 4% (у кризу – вище 7%), гальмування російської економіки майже до нуля, падіння ВВП більш ніж на 1,5%. OECD (Організація економічної співпраці та розвитку) теж не дуже позитивно оцінює економіку РФ і пророкує скорочення темпу росту ВВП з 1,6% до 1,2% в рік.

В кінці кінців, Росія може втратити до 4,35 трильйона рублів на пандемії коронавіруса, пише Bloomberg. У двох з чотирьох сценаріїв, Росію чекає рецесія.

Сценарій 2: якщо спалах хвороби затягнеться за рахунок країн Європи та США, то ВВП РФ зросте лише на 1% і країна втратить 814 млрд рублів.

Сценарій 3: загальмують всі світові економіки, навіть де наразі немає серйозних проблем (Бразилія, Канада, Індія). В Росії буде від’ємний ВВП -1,1% та 2,7 трлн рублів втрат.

В найбільш кризовому, 4-ому сценарії, глобальна пандемія поширюється на абсолютно всі держави та зупинить економіку. США та Росія опиняться в рецесії разом, ВВП РФ стане -2,9%, а втрати – ті самі означені вище 4,35 трлн рублів.

Як би там не було, але ризик для економіки РФ, яка теж знаходиться під міжнародними санкціями існує і доволі серйозний. На додачу, нафта – основний експортний товар РФ – і не думає підніматися у ціні. Росія намагається ізолюватись від світу, але залишається прив’язана до нього.