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Столтенберг розповів, доки НАТО залишатиметься ядерним альянсом

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Столтенберг розповів, доки НАТО залишатиметься ядерним альянсом
Столтенберг розповів, доки НАТО залишатиметься ядерним альянсом / Getty Images

НАТО буде ядерним альянсом, поки в Росії та Китаю є атомна зброя. Однак генсек Єнс Столтенберг наголосив, що НАТО – оборонна організація. Тому зброю не використовуватимуть для провокування конфліктів.

НАТО хоче миру без використання ядерної зброї, заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Однак, за його словами, світ, у якому Росія, Китай та інші держави будуть володіти атомною зброєю, а НАТО ні, не буде безпечним.

У зв'язку з цим всі партнери по альянсу домовилися про те, що НАТО залишатиметься ядерним альянсом доти, поки існує атомна зброя,
– зазначив Столтенберг.

Водночас він наголосив, що НАТО – оборонний альянс. Столтенберг пояснив, що ядерна зброя альянсу потрібна не для того, щоб провокувати конфлікти, а на збереження миру та стримування агресії.

Що Столтенберг раніше говорив про Росію

  • Напередодні Єнс Столтенберг попередив про небезпеку нових російських ракет. За його словами, вони мобільні, їх легко заховати. Крім того, вони можуть дістатися до міст Європи впродовж короткого терміну.
  • НАТО продовжить підтримувати санкції проти Росії та посилюватиме політику стримування. Водночас альянс хоче покращити відносини з Москвою.
Автор: Наталія Пристанська
Теги: Зброя Ядерна безпека Китай Новини Росії Єнс Столтенберг Генсек НАТО НАТО Новини політики
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