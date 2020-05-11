Столтенберг рассказал, до каких пор НАТО будет оставаться ядерным альянсом

НАТО будет ядерным альянсом, пока у России и Китая есть атомное оружие. Однако генсек Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО – оборонная организация. Поэтому оружие не будут использовать для провоцирования конфликтов.

НАТО хочет мира без ядерного оружия, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Однако, по его словам, мир, в котором Россия, Китай и другие государства будут обладать атомным оружием, а НАТО нет, не будет безопасным.

В связи с этим все партнеры по альянсу договорились о том, что НАТО будет оставаться ядерным альянсом до тех пор, пока существует атомное оружие,

– отметил Столтенберг.

В то же время он подчеркнул, что НАТО – оборонный альянс. Столтенберг пояснил, что ядерное оружие НАТО нужноа не для того, чтобы провоцировать конфликты, а для сохранения мира и сдерживания агрессии.

Что Столтенберг ранее говорил о России