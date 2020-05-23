Впервые за 28 лет в США всерьез заговорили о проведении ядерного испытания, – СМИ

Власти США впервые подняли тему испытания ядерного оружия с 1992 года. Однако из-за серьезных разногласий чиновники не смогли прийти к согласию.

Вопрос о возможности проведения ядерного испытания обсуждали 15 мая на встрече членов ведомства по вопросам национальной безопасности. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

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Один из собеседников заявил изданию, что обсуждения продолжаются. Оказалось, что Штаты заговорили о ядерных испытаниях из-за угроз, исходящих от Китая и России.

Позиция Белого дома

В Совете национальной безопасности при Белом доме отказались комментировать эту информацию. Один из высокопоставленных представителей Белого дома подчеркнул, что демонстрация "быстрого испытания" может дать США преимущество в переговорах о контроле над вооружениями, в которых Вашингтон хочет привлечь не только Россию, но и Китай.

Что предусматривает договор о контроле над вооружением?

Договор о контроле над вооружением предусматривает сдерживание ядерных держав в производстве ядерного оружия. Россия, США и Китай до недавнего времени имели сразу несколько соглашений о контроле над вооружением. Однако за последние пару лет Штаты вышли из двух соглашений и сейчас пытаются заключить новые договоренности.



Пока США решают вопрос о продолжении стратегического договора о контроле над вооружениями с Россией – СНВ-3. Летом 2019 года Трамп заявил, что Америка планирует заключить с Россией договор в сфере контроля за вооружениями.

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К чему могут привести ядерные испытания

Сторонники ядерного нераспространения считают, что возобновление ядерных испытаний может привести к дестабилизирующим последствиям.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о приверженности Вашингтона к контролю над вооружениями, который включает как Россию, так и Китай, и готовности к будущим обсуждениям чтобы избежать дорогостоящей гонки вооружений.

Интересно! По информации журнала Bulletin of the Atomic Scientists, ядерный арсенал США насчитывает 5800 боеголовок, 2000 из которых ожидают демонтажа.