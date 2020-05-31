За ликвидацию ядерного оружия Украина могла бы получить 250 миллиардов долларов. Однако во время подписания Будапештского меморандума Украина не вела со США переговоров о компенсации такой суммы.

Приблизительную оценку ликвидации ядерных ракет дал первый президент Украины Леонид Кравчук. Об этом он сообщил изданию "Гордон".

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Кравчук объяснил, что все ядерное вооружение после подписания Будапештского меморандума отправили в Россию.

Ядерное вооружение было тактическое, которое тоже ушло в Россию. Были носители Backfire, эти знаменитые самолеты. Они тоже перешли в Россию. Если все посчитать, то это где-то в пределах 250 миллиардов долларов,

– сказал Кравчук.

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Будапештский меморандум: главное