Ликвидация ядерного оружия: Кравчук сказал, какую компенсацию должна была бы получить Украина
За ликвидацию ядерного оружия Украина могла бы получить 250 миллиардов долларов. Однако во время подписания Будапештского меморандума Украина не вела со США переговоров о компенсации такой суммы.
Приблизительную оценку ликвидации ядерных ракет дал первый президент Украины Леонид Кравчук. Об этом он сообщил изданию "Гордон".
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Кравчук объяснил, что все ядерное вооружение после подписания Будапештского меморандума отправили в Россию.
Ядерное вооружение было тактическое, которое тоже ушло в Россию. Были носители Backfire, эти знаменитые самолеты. Они тоже перешли в Россию. Если все посчитать, то это где-то в пределах 250 миллиардов долларов,
– сказал Кравчук.
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Будапештский меморандум: главное
- Это документ, который подписали лидеры Украины – Леонид Кучма, США – Билл Клинтон, России – Борис Ельцин и Великобритании – Джон Мейджор.
- Они гарантировали безопасность Украине в обмен на ядерное разоружение.
- Фактически, Россия нарушила меморандум в 2014 году, когда вторглась на территорию Украины и начали против нее вооруженную агрессию.