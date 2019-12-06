Началась ли бы война на Донбассе, если бы Украина не подписала Будапештский меморандум: эксперт

25 лет назад Украина отказалась от ядерного оружия. В обмен на это Россия, США и Великобритания пообещали защищать суверенитет нашего государства. Но уже в 2014 пророссийские войска напали на Украину, аннексировали Крым и захватили часть Донецкой и Луганской областей. Было ли возможно этого избежать – читайте дальше.

Политический эксперт Евгений Магда в прямом эфире 24 канала отметил, что Меморандум юридически еще продолжает действовать, так как его официально не отменяли и подписи не отзывали.

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По его мнению, проблемой Украины является то, что в 1994 году украинцы решили, что Меморандум создает систему международных гарантий для нас.

Напомню, что аналогичные гарантии получили Беларусь и Казахстан, которые тоже отказались от своей части советского ядерного оружия. И эти две страны также могут оказаться под неожиданным давлением со стороны РФ,

– подчеркнул Магда.

Он добавил, что ядерное оружие – это серьезный фактор сдерживания. Но в 1994 году перед Украиной стоял вопрос интеграции в экономическое мировое сообщество.

Мы фактически обменяли его (ядерное оружие, – 24 канал) на экономическое признание и предоставление кредитов. Это решение было, по большому счету, результатом нашей нищеты,

– заявил политический эксперт.

Будапештский меморандум – это документ, который подписали лидеры Украины – Леонид Кучма, США – Билл Клинтон, России – Борис Ельцин и Великобритании – Джон Мейджор. Лидеры стран подписали меморандум с гарантиями безопасности для Украины в обмен на ядерное разоружение.