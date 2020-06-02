Президент России подписал указ, который значительно расширяет возможности использования им ядерного оружия. При этом ее могут использовать даже против стран, в которых такого вооружения нет.

В России этот указ назвали "Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". 2 июня Путин его подписал.

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Что предусматривает этот указ

Несмотря на то, что в названии говорится о ядерном сдерживании, в нем содержится перечень моментов, при которых Россия может применить ядерное оружие. При этом решение о применении ядерного оружия принимает только президент страны.

При каких условиях Путин может применить ядерное оружие:

в случае поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории РФ и ее союзников;

применения противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям РФ и ее союзников;

влияние противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, выведение из строя которых приведет к срыву соответствующих действий ядерных сил;

агрессия против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Относительно ядерного сдерживания, то его воплощением занимается российское Минобороны. В том числе проведением "мероприятий военного характера". И там тоже немалый перечень, когда Россия может прибегнуть к таким действиям:

наращивание потенциальным противником на сопредельных с РФ и ее союзников территориях и в прилегающих морских акваториях группировок сил общего назначения, в составе которых находятся средства доставки ядерного оружия;

развертывание государствами, которые рассматривают РФ как потенциальные противники, систем и средств противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и малой дальности, высокоточного неядерного и гиперзвуковой оружия, ударных беспилотных летательных аппаратов, оружия направленной энергии;

создание и размещение в космосе элементов системы ПРО и ударных систем;

наличие у государств ядерного оружия и (или) других видов оружия массового поражения, которые могут быть применены против РФ или ее союзников, а также средств доставки этих видов оружия;

неконтролируемое распространение ядерного оружия, средств его доставки, технологий и оборудования для их изготовления;

размещение на территориях неядерных государств ядерного оружия и средств его доставки.

Таким образом, этим законом Россия оставляет за собой право военных действий против всех, кого она может считать потенциальным врагом. В том числе и Украины.