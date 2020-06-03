Дмитрий Кулеба заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский отдает себе отчет в том, насколько сложно достичь договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по Донбассу и Крыму.

Об этом министр иностранных дел Украины в интервью "Deutsche Welle".

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Он также пояснил, недооценил ли Президент Украины Владимир Зеленский задачу, которая перед ним стоит. По мнению Дмитрия Кулебы, "совсем нет".

Он (Зеленский – 24 канал) полностью осознает, насколько сложно достичь договоренности с Путиным и заставить его уйти из Украины и освободить Донбасс,

– заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Не следует забывать и о Крыме, который также должен быть деокупирован. Но, несмотря на все трудности, мы по-прежнему верим в достижение прогресса и разработку инициатив, которые помогут нам достичь цели", – добавил министр иностранных дел Украины.



Карта мест разведения сил на Донбассе / Инфографика 24 канала