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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Зеленський продовжить особисто говорити з Путіним: Є речі, які можеш зрозуміти тільки сам-на-сам

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Зеленський продовжить особисто говорити з Путіним
Зеленський продовжить особисто говорити з Путіним / Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домагатиметься, щоб з Росії не зняли світові санкції у зв’язку з агресією. Глава держави також заявив, що продовжуватиме особисто розмовляти з президентом Росії Володимиром Путіним щодо Донбасу.

Зеленський про санкції проти Росії

"З самого початку боротьби і через коронавірус цей процес трішки загальмований, тому я даю собі ще кілька місяців, щоб усе ж таки дотиснути і ми змогли знайти дипломатичний вихід з цієї ситуації, згідно з мінськими домовленостями", – сказав Зеленський 20 травня на пресконференції, повідомляє 24 канал.

Дивіться відео Рік президентства Зеленського: онлайн-трансляція пресконференції президента

При цьому президент зауважив, що не хотів би застосовувати плани B і C щодо припинення бойових дій на Донбасі.

"Є плани і B, і C. І може так статися, що не спрацює і перший план", – додав Зеленський.

Зеленський про переговори з Путіним

Він також констатував, що суспільство по-різному оцінює його перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Я впевнений, що ми повинні це робити (говорити з Путіним – 24 канал), не скидаючи "Мінськ", а паралельно окремим треком… Є деякі речі, які ти можеш зрозуміти тільки тоді, коли ти сам-на-сам. І є деякі відповіді, які ти можеш, і хочеш, і бажано почути, коли ти сам-на-сам, щоб зробити стовідсоткові висновки, і йти по іншому плану, по плану B", – резюмував Зеленський.

Що відомо про план B щодо Донбасу

  • На початку травня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що українська влада до кінця 2020 року робитиме все можливе, щоб вдалося досягти миру на Донбасі та повернути окуповані території.
  • Водночас існує план B. Деталей про цей план Єрмак не розкрив.
  • Керівник ОПУ тільки додав, що влада хотіла б проведення місцевих виборів у жовтні в тому числі і на території ОРДЛО, але тільки за певних умов – не під дулами автоматів. Тобто Україна повинна повернути собі контроль над кордонами.
Автор: Ірина Кошанська
Теги: Війна на Донбасі Україна – Росія Новини України Новини політики Володимир Зеленський Мінські домовленості Володимир Путін Нормандський формат Санкції
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