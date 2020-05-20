Зеленский продолжит лично говорить с Путиным: Есть вещи, которые можешь понять только сам-на-сам

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться, чтобы из России не снимали мировые санкции в связи с агрессией. Глава государства также заявил, что будет лично разговаривать с президентом России Владимиром Путиным о Донбассе.

Зеленский о санкциях против России

"С самого начала борьбы и из-за коронавируса этот процесс немного заторможен, поэтому я даю себе еще несколько месяцев, чтобы все-таки дожать и мы смогли найти дипломатический выход из этой ситуации, согласно минским договоренностям", – сказал Зеленский 20 мая на пресс-конференции, сообщает 24 канал.

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При этом президент отметил, что не хотел бы применять планы B и C по прекращению боевых действий на Донбассе.

"Есть планы и B, и C. И может так случиться, что не сработает и первый план", – добавил Зеленский.

Зеленский о переговорах с Путиным

Он также констатировал, что общество по-разному оценивает его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"Я уверен, что мы должны это делать (говорить с Путиным – 24 канал), не сбрасывая "Минск", а параллельно отдельным треком... Есть некоторые вещи, которые ты можешь понять только тогда, когда ты сам-на-сам. И есть некоторые ответы, которые ты можешь, и хочешь, и желательно услышать, когда ты сам-на-сам, чтобы сделать стопроцентные выводы, и идти по другому плану, по плану B", – резюмировал Зеленский.

Что известно о плане B по Донбассу