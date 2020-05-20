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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Зеленский продолжит лично говорить с Путиным: Есть вещи, которые можешь понять только сам-на-сам

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Зеленський продовжить особисто говорити з Путіним
Зеленський продовжить особисто говорити з Путіним / Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться, чтобы из России не снимали мировые санкции в связи с агрессией. Глава государства также заявил, что будет лично разговаривать с президентом России Владимиром Путиным о Донбассе.

Зеленский о санкциях против России

"С самого начала борьбы и из-за коронавируса этот процесс немного заторможен, поэтому я даю себе еще несколько месяцев, чтобы все-таки дожать и мы смогли найти дипломатический выход из этой ситуации, согласно минским договоренностям", – сказал Зеленский 20 мая на пресс-конференции, сообщает 24 канал.

Смотрите видео Год президентства Зеленского: онлайн-трансляция пресс-конференции президента

При этом президент отметил, что не хотел бы применять планы B и C по прекращению боевых действий на Донбассе.

"Есть планы и B, и C. И может так случиться, что не сработает и первый план", – добавил Зеленский.

Зеленский о переговорах с Путиным

Он также констатировал, что общество по-разному оценивает его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"Я уверен, что мы должны это делать (говорить с Путиным – 24 канал), не сбрасывая "Минск", а параллельно отдельным треком... Есть некоторые вещи, которые ты можешь понять только тогда, когда ты сам-на-сам. И есть некоторые ответы, которые ты можешь, и хочешь, и желательно услышать, когда ты сам-на-сам, чтобы сделать стопроцентные выводы, и идти по другому плану, по плану B", – резюмировал Зеленский.

Что известно о плане B по Донбассу

  • В начале мая руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что украинская власть до конца 2020 года будет делать все возможное, чтобы удалось достичь мира на Донбассе и вернуть оккупированные территории.
  • В то же время существует план B. Деталей об этом плане Ермак не раскрыл.
  • Руководитель ОПУ только добавил, что власть хотела бы провести местные выборы в октябре в том числе и на территории ОРДЛО, но только при определенных условиях – не под дулами автоматов. То есть Украина должна вернуть себе контроль над границами.
Автор: Ирина Кошанская
Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Минские договоренности Нормандский формат Санкции Война на Донбассе Украина – Россия Владимир Путин
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