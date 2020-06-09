Російський президент Володимир Путін 9 червня провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Серед іншого обговорювалося питання війни в Україні, а Путін заявив, що хоче, аби українська влада говорила напряму з бойовиками.

Сторони продовжили обмін думками щодо врегулювання російсько-української війни, пише сайт президента Росії.

Цікаво Зеленський про спілкування з Путіним: Іноді образливі речі призводять до тисяч смертей

Путін і Меркель обговорили невиконання мінських домовленостей і угод, досягнутих в Парижі в грудні 2019 року. Також обоє погодилися, що для врегулювання важливо продовжити переговори в нормандському форматі.

Крім того, Путін вкотре заявив, що хоче, аби українська влада говорила й з контрольованими ним бойовиками. Мовляв, сторони мають узгодити кроки до виконання попередніх угод.

Крім війни Росії з Україною, Путін і Мекрель також поговорили й про війни в Лівії і Сирії.

Для чого Путіну діалог України й бойовиків?Бойовики на окупованому Донбасі – це ставленики Кремля, які повністю контролюються з російської столиці. Тож діалог з ними це й надалі буде діалог з Росією, але вже через посередників.



Втім у такий спосіб Росія намагається відбілити власне ім'я. Наразі ж у мінських і нормандських переговорох Росія виступає як учасник цієї війни.