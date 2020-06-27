Президент Франції Еммануель Макрон провів відеоконференцію з президентом РФ Володимиром Путіним. Політики обговорили майбутній нормандський формат та війну на Донбасі.

Про що повідомили у Франції

Путін та Макрон погодилися щодо доцільності проведення зустрічі у нормандському форматі, повідомляє DW.

Не лише Макрону Путін поскаржився Меркель, що хоче діалогу Києва з контрольованими ним бойовиками

Саміт пропонують провести у Берліні, але дата наразі залишається відкритою.

Еммануель Макрон наголосив, що потрібно відновлювати реалізовувати домовленості щодо війни на Донбасі, які погодили під час попередньої зустрічі.

Про що повідомили у Росії

Натомість пресслужба Кремля висловила стурбованість через відсутність реалізації мінських домовленостей і 2015 і 2019 року.

Зокрема, у РФ акцентують на "необхідності виконання Україною своїх зобов'язань з політичних аспектів врегулювання, безальтернативності налагодження прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом".

Важливо! Україна категорично відмовляється вести прямі переговори з окупантами. Натомість у мінський процес залучили жителів ОРДЛО, які були вимушені покинути Донбас через війну.

Відомо, що французький лідер прийняв запрошення Володимира Путіна відвідати Росію. Такий візит, ймовірно, відбудеться наприкінці 2020 року.

Що відомо про переговори у нормандському форматі? Зустріч "нормандської четвірки" востаннє була 9 грудня 2019 року. Тоді учасники зустрічі домовилися, що наступного разу зберуться через 4 місяці – саме у квітні 2020 року.



Переговорний процес був ускладнений пандемією коронавірусу. Попередньо, зустріч відбудеться у Німеччині. Україна зробила кроки для виконання домовленостей, досягнутих на саміті в Парижі у грудні 2019 року. Водночас Росія не зробила для співпраці нічого й надалі наполягає на прямому діалозі з бойовиками.



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