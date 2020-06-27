Путін поскаржився Макрону на Україну: не хочуть вести переговори з бойовиками
Президент Франції Еммануель Макрон провів відеоконференцію з президентом РФ Володимиром Путіним. Політики обговорили майбутній нормандський формат та війну на Донбасі.
Про що повідомили у Франції
Путін та Макрон погодилися щодо доцільності проведення зустрічі у нормандському форматі, повідомляє DW.
Не лише Макрону Путін поскаржився Меркель, що хоче діалогу Києва з контрольованими ним бойовиками
Саміт пропонують провести у Берліні, але дата наразі залишається відкритою.
Еммануель Макрон наголосив, що потрібно відновлювати реалізовувати домовленості щодо війни на Донбасі, які погодили під час попередньої зустрічі.
Про що повідомили у Росії
Натомість пресслужба Кремля висловила стурбованість через відсутність реалізації мінських домовленостей і 2015 і 2019 року.
Зокрема, у РФ акцентують на "необхідності виконання Україною своїх зобов'язань з політичних аспектів врегулювання, безальтернативності налагодження прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом".
Відомо, що французький лідер прийняв запрошення Володимира Путіна відвідати Росію. Такий візит, ймовірно, відбудеться наприкінці 2020 року.
Що відомо про переговори у нормандському форматі?Зустріч "нормандської четвірки" востаннє була 9 грудня 2019 року. Тоді учасники зустрічі домовилися, що наступного разу зберуться через 4 місяці – саме у квітні 2020 року.
Переговорний процес був ускладнений пандемією коронавірусу. Попередньо, зустріч відбудеться у Німеччині. Україна зробила кроки для виконання домовленостей, досягнутих на саміті в Парижі у грудні 2019 року. Водночас Росія не зробила для співпраці нічого й надалі наполягає на прямому діалозі з бойовиками.