Політичні радники голів держав "нормандської четвірки" зустрілися 3 липня у Берліні, переговори тривали 10 годин. "Сказати, що є прорив – не наважуся", – так прокоментував завершення зустрічі Дмитро Козак, якого називають куратором "українського питання" у Кремлі.

Заступник глави адміністрації Путіна Дмитро Козак, як пише російське інформаційне агентство ТАСС, розмову з представниками України у Берліні 3 липня назвав складною, але грунтовною.

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Прориву не сталося

Учасники зустрічі у Берліні спробували визначити хоча б приблизні рамки проведення нового саміту у нормандському форматі. Але спіткнулися об проблеми реалізації рішень попередньої зустрічі в Парижі 9 грудня.

Основні тези реакції представника Путіна Дмитра Козака на завершення переговорів з Україною у Берліні:

"Грунтовна розмова" відбулася, але говорити про новий саміт "нормандської четвірки" – зарано.

"нормандської четвірки" – зарано. Домовитися у питанні особливого статусу Донбасу та відповідних поправок до української Конституції не вдалося – через позицію Києва.

не вдалося – через позицію Києва. Вдалося частково порозумітися щодо додаткових заходів для припинення бойових дій . Однак фінальний документ доведеться "доузгоджувати" у телефонному режимі – через розбіжності в деталях.

. Однак фінальний документ доведеться "доузгоджувати" у телефонному режимі – через розбіжності в деталях. Україна повинна прийняти десятки різних законів, які треба "узгодити з Донбасом".

Сказати, що є прорив – не наважуся,

– резюмував Козак.

На жаль, станом на початок доби 4 липня реакції української сторони переговорів оприлюднено не було.

У переговорах у Берліні 3 липня брали участь:

Від України – глава ОП Андрій Єрмак і віцепрем'єр Олексій Резніков .

і віцепрем'єр Олексій . Від Франції – зовнішньополітичний радник президента Еммануель Бонн .

. Від Росії – заступник голови АП Путіна Дмитро Козак .

. Від Німеччини – помічник із зовнішньополітичних питань канцлера Ян Геккер.

Попередня і єдина зустріч глав країн "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії) за особистої участі Зеленського та Путіна відбулася в Парижі в грудні 2019 року.