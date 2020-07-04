Говорили 10 годин, прориву не сталося: у Росії розповіли деталі перемовин з Україною у Берліні
Політичні радники голів держав "нормандської четвірки" зустрілися 3 липня у Берліні, переговори тривали 10 годин. "Сказати, що є прорив – не наважуся", – так прокоментував завершення зустрічі Дмитро Козак, якого називають куратором "українського питання" у Кремлі.
Заступник глави адміністрації Путіна Дмитро Козак, як пише російське інформаційне агентство ТАСС, розмову з представниками України у Берліні 3 липня назвав складною, але грунтовною.
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Прориву не сталося
Учасники зустрічі у Берліні спробували визначити хоча б приблизні рамки проведення нового саміту у нормандському форматі. Але спіткнулися об проблеми реалізації рішень попередньої зустрічі в Парижі 9 грудня.
Основні тези реакції представника Путіна Дмитра Козака на завершення переговорів з Україною у Берліні:
- "Грунтовна розмова" відбулася, але говорити про новий саміт "нормандської четвірки" – зарано.
- Домовитися у питанні особливого статусу Донбасу та відповідних поправок до української Конституції не вдалося – через позицію Києва.
- Вдалося частково порозумітися щодо додаткових заходів для припинення бойових дій. Однак фінальний документ доведеться "доузгоджувати" у телефонному режимі – через розбіжності в деталях.
- Україна повинна прийняти десятки різних законів, які треба "узгодити з Донбасом".
Сказати, що є прорив – не наважуся,
– резюмував Козак.
У переговорах у Берліні 3 липня брали участь:
- Від України – глава ОП Андрій Єрмак і віцепрем'єр Олексій Резніков.
- Від Франції – зовнішньополітичний радник президента Еммануель Бонн.
- Від Росії – заступник голови АП Путіна Дмитро Козак.
- Від Німеччини – помічник із зовнішньополітичних питань канцлера Ян Геккер.