Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що не є прихильником відмови від мінського формату, проте не вважає за потрібне вводити до нього тему повернення Криму.

На його думку, тоді це негативно вплине і на розв'язання питання щодо Донбасу. Про це міністр розповів в інтерв'ю програми "Крим.Реалії" від "Радіо Свобода".

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"Я не поділяю точку зору, що від Мінська потрібно відмовлятися. Але зараз в тій дискусії, яка є, найбільша цінність полягає в тому, що вона відбувається. Найбільшою проблемою стане та ситуація, за якої ми взагалі перестанемо рефлексувати на тему того, яким чином ми маємо структурувати процеси", – зазначив Кулеба.

Проблеми, які зараз існують, на думку міністра, справедливо обумовлені простою річчю – законодавство та формати створювалися "з коліс". Кулеба пояснив: якби ми 20 – 30 років готувалися до незаконної окупації – можливо, були б готові ухвалити системний підхід. Міністр наголосив, що ні Україна, ні її міжнародні партнери не мали в той час системної відповіді на те, що відбувалося.

Тому коли почався Крим – була спроба провести вже напівзабуті консультації в Женеві. Коли почався Донбас, був створений мінський формат. І зараз вводити в мінський формат ще проблематику Криму – це блокувати і Крим, і Донбас,

– наголосив Кулеба.



Кулеба не є прихильником відмови від Мінська / Скриншот

Міністр закордонних справ вважає, що наразі потрібно виходити з тих реалій, які є. Він запевнив, що на всіх рівнях – і в МЗС і в ОП – постійно працюють над тим, щоб питання про Крим залишалося на порядку денному серед пріоритетних.

"Я можу абсолютно спокійно сказати, що зараз ми відродили тему Криму в міжнародних перемовинах і дуже наступально її просуваємо, вступаємо в контакти з нашими партнерами, розігріваємо їх до наступних кроків", – підсумував Кулеба.