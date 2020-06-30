Росія навряд наступатиме на Україну з Криму через те, що на вузькому перешийку в неї буде мало шансів.

Про інші варіанти наступу з Півдня – в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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► Чи становить загрозу Чорноморський флот Росії, який перебуває в Чорному морі

За словами експерта, одна частина кораблів Чорноморського флоту Росії потребує ремонту, інша частина – в Середземному морі, в Сирії.

Жданов переконаний, що станом на сьогодні цей флот не становить загрози для України.

► Сухопутний наступ

Експерт наголосив, що стосується сухопутного наступу з Криму – це дуже безглуздо з військової точки зору – йти на такі ризик.

"На вузькому перешийку ми можемо малими зусиллями перемолотити всіх, хто буде наступати", – підкреслив Жданов.

► Висадка десанту

Як зазначив експерт, десантна операція теж потребує великої кількості частин і підрозділів, підготовки до висадки військ на наше узбережжя.

"На сьогодні це все не могло б залишитися непоміченим, ми б усе це вже знали. Особливо за допомогою тепер уже партнерів з боку НАТО", – переконаний Жданов.

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Кілька місяців тому в Криму вже проводили навчання десантників. І за словами експерта, це таке собі брязкання зброєю з боку РФ.

"Будь-які навчання – це підготовка військ, демонстрація готовності. Росія залякує, брязкає зброєю, показує всім, що в будь-яку мить готова почати війну. Але наскільки це практично – ми повинні оцінити на основі наших розвіддданих і на основі розвіддданих наших партнерів. На сьогодні вірогідність таких дій не дуже висока", – підсумував Жданов і додав, що Україна завжди має зберігати пильність і бути готовою до відсічі.

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