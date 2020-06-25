Росія може знову напасти на Україну: яка область під загрозою
На початку осені Росія може вторгнутися на Південь України, а саме у Херсонщину. Військові можуть захопити греблю на півночі області, аби "дозволити воді повернутися в Крим".
Адже у вересні Росія планує провести масштабні навчання "Кавказ 2020". Про це в ефірі каналу "ДОМ" розповів екскомандувач силами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес.
До теми Росія 400 років робила все, щоб досягти свого в Україні, – екскомандувач армією США у Європі
Він наголосив, що це дозволить країні-агресору сконцентрувати величезну кількість військ поруч з Чорним морем і Україною. Водночас посіпаки Кремля все активніше говорять про нестачу води в анексованому Криму – і на те є дві причини.
По-перше, Україна заблокувала воду, яка надходить з Дніпра по Північно-Кримському каналу на півострів. На думку Ходжеса, це було правильним рішенням. До того ж, зараз Крим страждає через масштабну посуху.
За словами Ходжеса, Крим є дуже важливим для Кремля. Зокрема через те, що саме звідти російські кораблі незаконно відправляються у Сирію та Лівію, аби підтримувати там злочинні режими.
Сподіваюся, що помиляюсь, але у мене є бачення, що під час навчань росіяни оголосять гуманітарну кризу в Криму через воду. А потім скажуть, що просто не мали вибору,
– зазначив він.
Й підкреслив, що це було б досить типовою поведінкою Росії, зважаючи на її дії в минулому. Крім цього, генерал запевнив, що покладати вину за проблеми з водопостачанням кримчани мають саме на Володимира Путіна та його команду.