В начале осени Россия может вторгнуться на Юг Украины, а именно в Херсонщину. Военные могут захватить плотину на севере области, чтобы "позволить воде вернуться в Крым".

Ведь в сентябре Россия планирует провести масштабные учения "Кавказ 2020". Об этом в эфире канала "ДОМ" рассказал экс-командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

К теме Россия 400 лет делала все, чтобы добиться своего в Украине, – экс-командующий армией США в Европе

Он подчеркнул, что это позволит стране-агрессору сконцентрировать огромное количество войск рядом с Черным морем и Украиной. Одновременно прихвостни Кремля все активнее говорят о недостатке воды в аннексированном Крыму – и на то есть две причины.

Во-первых, Украина заблокировала воду, которая поступает из Днепра по Северо-Крымскому каналу на полуостров. По мнению Ходжеса, это было правильным решением. К тому же, сейчас Крым страдает от масштабной засухи.

Справка. 85% потребностей полуострова в пресной воде всегда обеспечивала материковая Украина через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма в 2014 году Украина водоснабжение прекратила.

По его словам, Крым является очень важным для Кремля. В частности из-за того, что именно оттуда российские корабли незаконно отправляются в Сирию и Ливию, чтобы поддерживать там преступные режимы.

Надеюсь, что ошибаюсь, но у меня есть видение, что во время учений россияне объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды. А потом скажут, что просто не имели выбора,

– отметил Ходжес.

И подчеркнул, что это было бы довольно типичным поведением России, учитывая ее действия в прошлом. Кроме этого, генерал заверил, что возлагать вину за проблемы с водоснабжением крымчане должны именно на Владимира Путина и его команду.