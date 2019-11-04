Россия 400 лет делала все, чтобы достичь своего в Украине – экс-командующий армией США в Европе

Смена власти в Украине открывает возможность для новой попытки завершить войну на Донбассе. Так считает американский генерал-лейтенант Бен Ходжес, командующий Вооруженных сил США в отставке, с которым пообщался 24 канал.

На днях Ходжес находился в Украине, которую часто посещает еще с самого начала войны на Донбассе, когда американские военные начали помогать тренировать украинцев. На этот раз он приезжал во Львов для участия в Безопастностном форуме, соучредителем которого является и который прошел уже в третий раз. В этом году там много говорили о России. А 24 канал расспросил экс-командующего американских войск в Европе о том, что больше всего беспокоит Украину на днях – кому выгодно разведение сил на Донбассе сегодня и как должна действовать Украина?

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Алексей Печий: Господин генерал, приветствую вас в Украине. И спасибо за вашу неустанную поддержку Украины.

Бен Ходжес: Конечно, потому что это большая страна с замечательными людьми и важный регион в мире.

Печий: Сегодня, наверное, самый больной и актуальный вопрос для Украины – это разведение войск в зоне проведения ООС на Донбассе. По вашему мнению, насколько целесообразно Украине отводить свои войска и кто стратегически выиграет от этого – Украина или Россия?

Ходжес: Я хочу сказать, что украинские военные, мужчины и женщины, уже принесли очень большие жертвы. Многие военные погибли или были ранены, многие гражданские погибли или были вынуждены уехать из городов, где они жили. Очень важно, чтобы эти жертвы были не напрасны. Я убежден, что украинское правительство об этом знает и не допустит, чтобы жертвы военных и гражданских были напрасными. Какое решение должно быть найдено. Оно, конечно, должно быть дипломатичным, а не решаться на поле боя.

Наверное, пришло время, чтобы такие страны, как Германия, Франция и Соединенные Штаты Америки нажали на Россию, на Кремль и обязали их выполнить свою часть обязательств. Именно Германия, Франция и США должны нажать на Кремль для того, чтобы этот процесс был как можно более правильным. Иначе эта Формула Штайнамаера она просто не сработает – если граница не будет находиться под контролем украинской стороны; если в выборах не смогут участвовать нормальные политики.

Бен Ходжес во время участия в Безопастностном форуме во Львове / Фото Lviv Security Forum

Печий: Вы говорите о том, что Германия, Франция и США должны надавить на Россию, чтобы та выполняла свои обязательства. И, в частности, сюда мы включаем разведение сил на Донбассе как один из аспектов мирного урегулирования конфликта. Но в 2016 году подобное разведение уже происходило, и тогда это не принесло мирного урегулирования. Что же изменилось сегодня в видении Европы и США конфликта в Украине? И появились ли у них дополнительные рычаги влияния на Россию?

Ходжес: Что изменилось? Наверное, то, что в Украине появилось новое правительство и новая администрация. Это одна из причин, почему такие попытки должны проходить. Но, независимо от ситуации, следует помнить, что за последние 400 лет Россия делала все для того, чтобы достичь желаемого. Для этого она могла переписывать, идти на обман и использовать любой шанс, который ей выпадал.

Сегодня важно оставаться и действовать вместе и слаженно – Украина, Германии, Франции и США. Если мы не готовы выступать вместе, если есть раскол в общей позиции по России – нам не удастся решить проблему.

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Печий: Однако, мы уже наблюдаем такой раскол. В том смысле, что, например президент Франции Эмануэль Макрон уже намекает на то, что хочет снова подружиться с Россией, в Германии мы видим ситуацию с Северным потоком. Так не остыла ли Европа к вопросу войны в Украине? Действительно ли она хочет помочь Украине установить мир?

Ходжес: Вы подняли очень важный вопрос. Мне тоже странно, почему Франция так спешит восстановить отношения и вернуться к привычной модели ведения дел с Россией, если Россия ничего не выполнила из того, что обещала. Почему они так спешат – мне неизвестно. Возможно, чтобы не дать Соединенным Штатам проводить какие-то активные действия в Европе. Германия, хотя и декларирует, что хочет развести дипломатию и бизнес, но действительно ли это возможно сделать? Наш президент также заявил, что вероятно уже пришло время позволить России вернуться к Большой семерке. Именно такая непоследовательность в действиях мешает оказывать давление, о котором я говорил.



Бен Ходжес и Оксана Сыроед во время участия в Безопастностном форуме во Львове / Фото Lviv Security Forum

Печий: Разведение сил и внедрение формулы Штайнмайера были условиями Москвы, чтобы она согласилась на встречу в нормандской формате. По вашему мнению Минский и Нормандский форматы – остаются ли они дееспособными сегодня или время искать новую альтернативу?

Ходжес: Я думаю, что нужны какие-то рамки для ведения диалога. Минск, конечно, не был такими идеальными рамками, но это было хоть что-то и велась хоть какая-то работа. Лично я считаю, что Соединенные Штаты Америки также должны быть частью этого процесса.

Что касается формулы Штайнмайера, то она носит имя министра иностранных дел и нынешнего президента Федеративной республики Германии. Я думаю, что это возлагает определенную ответственность на саму Германию – сделать этот процесс легитимным, не дать ему провалиться, если уж он носит имя президента Германии.

Что означает формула Штайнмайера?Метод имплементации комплекса мероприятий по выполнению Минского протокола, предложенный немецким политиком Франко-Вальтером Штайнмайером, который заключается в теоретическом варианте урегулирования Войны на востоке Украины путем проведения местных выборов под наблюдением ОБСЕ, предоставление временного особого статуса отдельным территориям Донбасса, а затем – после доклада представителей ОБСЕ по итогам выборов на неподконтрольной Украине территории – предоставление постоянного особого статуса этим территориям.

Печий: Недавно стало известно, что на 2020 год в оборонный бюджет Украины было заложено 246 млрд грн, из них 136 млн – именно на Министерство обороны. Но ни один украинец не знает, на что конкретно будут потрачены эти средства. Если сравнивать украинскую и американскую модель оборонного бюджета, что можно позаимствовать нам у американцев?

Ходжес: Оборонный бюджет должен быть прозрачным. Верховная рада должна знать, куда идут оборонные средства, до последней копейки. Если же нет уверенности, на что именно эти средства расходуются, то никогда ничего из этого не выйдет. Мы отчитываемся перед Конгрессом за каждый доллар, который тратим.

Печий: Вопрос о Черноморском регионе. Не секрет, что Россия милитаризирует Крым и Черноморский регион. Есть видение в НАТО и США, как создать там безопасную зону? Как защитить не только Украину, но и те страны, которые находятся в Черноморском регионе?

Ходжес: Стратегически Черное море является чрезвычайно важным для Запада. Здесь речь идет не только о сдерживании России, но и о сдерживании Ирана и обеспечении стабильности на Балканах. Поэтому это стратегически важный регион для Запада. Мы должны бороться за восстановление экономического потенциала в Черном море. Однако, Россия в этом не заинтересована. Мы должны обеспечить соблюдение закона. Присутствие флота там необходимо, чтобы защитить возможность судов свободно передвигаться.

Грузия должна стать членом НАТО сейчас. Украина должна стать им очень скоро.

Печий: Спасибо за ваши ответы.

Ходжес: Пожалуйста. Вы делаете очень важную работу.