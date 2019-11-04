Росія 400 років робила все, щоб досягти свого в Україні, – екскомандувач армією США у Європі

Зміна влади в Україні відкриває можливість для нової спроби завершити війну на Донбасі. Так вважає американський генерал-лейтенант Бен Ходжес, командувач Збройних сил США у відставці, з яким поспілкувався 24 канал.

Цими днями Ходжес перебував в Україні, яку часто навідує ще від самого початку війни на Донбасі, коли американські військові почали допомагати тренувати українських. Цього разу він приїжджав у Львів для участі у Безпековому форумі, співзасновником якого є. Цього року на форумі багато говорили про Росію. А 24 канал розпитав екскомандувача американських військ в Європі про те, що найбільше непокоїть Україну цими днями – кому вигідне розведення сил на Донбасі сьогодні і як має діяти Україна?

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Олексій Печій: Пане генерале, вітаю вас в Україні. І дякую за вашу невпинну підтримку України.

Бен Ходжес: Звісно, бо це велика країна з чудовими людьми і важливий регіон у світі.

Печій: На сьогодні, напевно, найболючіше і найактуальніше питання для України – це розведення військ у зоні проведення ООС на Донбасі. На вашу думку, наскільки доцільно Україні відводити свої війська і хто стратегічно виграє від цього – Україна чи Росія?

Ходжес: Я хочу сказати, що українські військові, чоловіки й жінки, вже принесли дуже великі жертви. Багато військових загинули або були поранені, багато цивільних загинули або були змушені виїхати з місць, де вони жили. Дуже важливо, щоб ці жертви не були марними. Я переконаний, що український уряд про це знає і не допустить, аби жертви військових та цивільних були марними. Якесь рішення мало бути знайдене. Воно, звісно ж, має бути дипломатичним, а не вирішуватися на полі бою.

Напевно, прийшов час, аби такі країни, як Німеччина, Франція та Сполучені Штати Америки натиснули на Росію, на Кремль і зобов’язали їх виконати свою частину зобов’язань. Саме Німеччина, Франція та США мають натиснути на Кремль для того, щоб цей процес був якомога більш правильним. Бо інакше ця Формула Штайнамаєра вона просто не спрацює – якщо кордон не перебуватиме під контролем української сторони; якщо у виборах не зможуть брати участь нормальні політики.

Бен Ходжес на Безпековому форумі у Львові / Фото Lviv Security Forum

Печій: Ви говорите про те, що Німеччина, Франція та США мають натиснути на Росію, щоб та виконувала свої зобов’язання. І, зокрема, сюди ми включаємо розведення сил на Донбасі як один з аспектів мирного врегулювання конфлікту. Але у 2016 році подібне розведення вже відбувалося, і тоді це не принесло мирного врегулювання. То що ж змінилося сьогодні в баченні Європи й США конфлікту в Україні? І чи з’явилися у них додаткові важелі впливу на Росію?

Ходжес: Що змінилося? Напевно, те, що в Україні з’явився новий уряд та нова адміністрація. Це одна з причин, чому такі спроби мають відбуватися. Але, незалежно від ситуації, варто пам’ятати, що за останні 400 років Росія робила все для того, щоб досягнути бажаного. Для цього вона могла переписувати закони, йти на обман і використовувати будь-який шанс, який їй випадав.

На сьогодні важливо залишатися і діяти разом і злагоджено – Україні, Німеччині, Франції та США. Бо якщо ми не готові виступати разом, якщо є розкол у спільній позиції щодо Росії – нам не вдасться вирішити проблему.

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Печій: Однак, ми вже спостерігаємо такий розкол. В тому сенсі, що наприклад президент Франції Емануель Макрон вже натякає на те, що хоче знову подружитися з Росією, в Німеччині ми бачимо ситуацію з Північним потоком. То чи Європа не охолола до питання війни в Україні? Чи дійсно вона прагне допомогти Україні встановити мир?

Ходжес: Ви підняли дуже важливе питання. Мені теж дивно, чому Франція так поспішає відновити відносини та повернутися до звичної моделі ведення справ з Росією, якщо Росія нічого не виконала з того, що обіцяла. Чому вони так поспішають – мені невідомо. Можливо, аби не дати Сполученим Штатам проводити якісь активні дії в Європі. Німеччина, хоч і декларує, що прагне розвести дипломатію і бізнес, але чи дійсно це можливо зробити? Наш президент також заявив, що ймовірно вже прийшов час дозволити Росії повернутися до Великої сімки. Саме така непослідовність в діях заважає здійснювати тиск, про який я говорив.

Бен Ходжес та Оксана Сироїд на Безпековому форумі у Львові / Фото Lviv Security Forum

Печій: Розведення сил і впровадження формули Штайнмаєра були умовами Москви, аби вона погодилася на зустріч у Нормандському форматі. На вашу думку Мінський та Нормандський формати – чи залишаються вони дієздатними на сьогодні чи час шукати нову альтернативу?

Ходжес: Я думаю, що потрібні якісь рамки для ведення діалогу. Мінськ, звичайно, не був такими ідеальними рамками, але це було хоча б щось і велася хоча б якась робота. Особисто я вважаю, що Сполучені Штати Америки також повинні бути частиною цього процесу.

Що ж до формули Штайнмаєра, то вона носить ім’я міністра закордонних справ та теперішнього президента Федеративної республіки Німеччини. Я думаю, що це покладає певну відповідальність на саму Німеччину – зробити цей процес легітимним, не дати йому провалитися, якщо вже він носить ім’я президента Німеччини.

Що означає формула Штайнмаєра?Метод імплементації комплексу заходів щодо виконання Мінського протоколу, запропонований німецьким політиком Франком-Вальтером Штайнмаєром, який полягає в теоретичному варіанті врегулювання Війни на сході України шляхом проведення місцевих виборів під наглядом ОБСЄ, надання тимчасового особливого статусу окремим територіям Донбасу, а потім — після доповіді представників ОБСЄ за підсумками виборів на непідконтрольній Україні території — надання постійного особливого статусу цим територіям.

Печій: Нещодавно стало відомо, що на 2020 рік в оборонний бюджет України було закладено 246 млрд грн, з них 136 млн – саме на Міністерство оборони. Але жоден українець не знає, на що конкретно будуть витрачені ці кошти. Якщо порівнювати українську та американську модель оборонного бюджету, що можна запозичити нам у в американців?

Ходжес: Оборонний бюджет має бути прозорим. Верховна рада повинна знати, куди йдуть оборонні кошти, до останньої копійки. Якщо ж немає впевненості, на що саме ці кошти витрачаються, то ніколи нічого з цього не вийде. Ми звітуємо перед Конгресом за кожен долар, який витрачаємо.

Печій: Питання щодо Чорноморського регіону. Не секрет, що Росія мілітаризує Крим і Чорноморський регіон. Чи є бачення у НАТО та США, як створити там безпечну зону? Як захистити не лише Україну, а й ті країни, які знаходяться у Чорноморському регіоні?

Ходжес: Стратегічно Чорне море є надзвичайно важливим для Заходу. Тут мова йде не лише про стримування Росії, а й про стримування Ірану та забезпечення стабільності на Балканах. Тож це стратегічно важливий регіон для Заходу. Ми повинні змагатися за відновлення економічного потенціалу у Чорному морі. Однак, Росія в цьому не зацікавлена. Ми повинні забезпечити дотримання закону. Присутність флоту там необхідна, щоб захистити можливість суден вільно пересуватися.

Грузія має стати членом НАТО зараз. Україна має стати ним дуже скоро.

Печій: Дякую за ваші відповіді.

Ходжес: Прошу. Ви робите дуже важливу роботу.