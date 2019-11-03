Розведення військ: Золоте проінспектував депутат російської Держдуми – відео

Після розведення сил і засобів у Золоте почали з’їжджатися "гості" з Росії. Так, у місто вже встиг навідатися депутат російської Держдуми Олексій Журавльов.

Ймовірно, він в’їхав на територію України через неконтрольовану ділянку кордону. Відео з візитом російського парламентаря оприлюднене в ютюбі.

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Сюжет про прибуття "важливого гостя" знімали підконтрольні бойовикам ЗМІ.

Депутат російської Держдуми приїхав у Золоте: відео

"Основна ціль візиту російського чиновника – власними очима побачити, як виконується абсолютне перемир’я на Донбасі", – розповідає голос за кадром.

Сам Журавльов теж розповідає про неабияке здивування, яке відчуває. Мовляв, українська війська дійсно відступили, а він і не очікував, що це станеться.

Для мене це дивовижно, але це так. Українська сторона раптово, буквально за 1,5 години попередили, зробила такий крок – відступ військ. Дійсно, їх тут нема,

– коментує ситуацію в Золотому російський політик.

У мережі різко відреагували на візит Журавльова. Деякі користувачі в коментарях запитують: "У нас в Золотому кордон з РФ після розведення?".



Як ситуацію коментують соцмережі

Що відомо про цього російського депутата? Олексій Журавльов – голова політичної партії "Родіна", депутат Держдуми РФ з 21 грудня 2011 року. Був нагороджений придністровським орденом дружби, орденом окупаційної "влади" Криму "За вірність обов'язку" і медаллю "Учаснику військової операції в Сирії".

Не зважаючи на те, що візит Журавльова в Золоте відбувся ще 2 листопада, МЗС України і правоохоронні органи ніяк не відреагували на подібні дії російських політиків.

Що відомо про розведення військ у Золотому?

розпочалося воно о 12:00 29 жовтня та тривало 3 доби;

розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;

2 листопада Золоте відкрили для журналістів;

О 12:00 3 листопада розпочалось розмінування території в зоні розведення і демонтаж фортифікаційних споруд.



Як виглядає розведення сил на Донбасі/ інфографіка 24 каналу