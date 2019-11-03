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      Разведение войск: Золотое проинспектировал депутат Госдумы – видео

      86 Читати новину українською
      В Золотое приехал депутат Госдумы Алексей Журавлев
      В Золотое приехал депутат Госдумы Алексей Журавлев / Главком

      После разведения сил и средств в Золотое начали съезжаться "гости" из России. Так, в город уже успел наведаться депутат Госдумы Алексей Журавлев.

      Вероятно, он въехал на территорию Украины через неконтролируемый участок границы. Видео с визитом российского парламентария обнародовано в ютубе.

      Читайте также: Какие позиции заняли украинские военные после разведения войск в Золотом

      Сюжет о прибытии "важного гостя" снимали подконтрольные боевикам СМИ.

      Депутат Госдумы приехал в Золотое: видео

      "Основная цель визита российского чиновника – собственными глазами увидеть, как выполняется абсолютное перемирие на Донбассе", – рассказывает голос за кадром.

      Сам Журавлев тоже рассказывает о немалои удивлении, которое испытывает. Мол, украинские войска действительно отступили, а он и не ожидал, что это произойдет.

      Для меня это удивительно, но это так. Украинская сторона внезапно, буквально за 1,5 часа предупредили, сделала такой шаг – отступление войск. Действительно, их здесь нет,
      – комментирует ситуацию в Золотом российский политик.

      В сети резко отреагировали на визит Журавлева. Некоторые пользователи в комментариях спрашивают: "У нас в Золотом граница с РФ после разведения?".

      мережа соцмережі
      Как ситуацию комментируют соцсети

      Что известно об этом российском депутате?Алексей Журавлев – председатель политической партии "Родина", депутат Госдумы РФ с 21 декабря 2011 года. Был награжден приднестровским орденом дружбы, орденом оккупационной "власти" Крыма "За верность долгу" и медалью "Участнику военной операции в Сирии".

      Несмотря на то, что визит Журавлева в Золотое состоялся еще 2 ноября, МИД Украины и правоохранительные органы никак не отреагировали на подобные действия российских политиков.

      Что известно о разведении войск в Золотом?

      • началось оно в 12:00 29 октября та длилось 3 суток;
      • разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;
      • 2 ноября Золотое открыли для журналистов;
      • В 12:00 3 ноября началось разминирование территории в зоне разведения и демонтаж фортификационных сооружений.

      розведення сил на Донбасі
      Как выглядит разведение сил на Донбассе / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Война на Донбассе Разведение войск Новости Украины Новости политики Пророссийские боевики Новости России Украина – Россия
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