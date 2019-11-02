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      Какие позиции заняли украинские военные после разведения войск в Золотом

      66 Читати новину українською

      Золотое наконец открыли для журналистов. Напомним, 1 ноября там полностью завершилось разведение войск, на данный момент участок закрыли для всех посторонних, в том числе и для прессы. И вот наконец украинское военное командование решило показать позиции, на которые отошли наши армейцы.

      Специальный корреспондент "Радио Свобода" в прямом эфире 24 канала рассказал, что видел как обустроены позиции украинских военных, которые еще раньше подготовили инженерные войска.

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      Сейчас наши защитники находятся вблизи КПВВ, там они обустроили и окопы, и блиндажи. Кроме того, руководитель оперативно-техническойгруппировки "Север" Олег Микац сказал, что украинские военные расположились на выгодных позициях.

      Они готовы в любую минуту вернуться на прежние позиции, если будет такая необходимость. На этом этапе бойцы обустраивают новые позиции, занимают оборонительные места,
      – сообщил журналист.

      Олег Микац также объяснил, для чего был введен "желтый" режим. Он отметил, что это связано с разведением сил и средств. Вероятно, с 4 ноября "желтый" режим будет прекращен.

      Что предусматривает "желтый" режим? В районе проведения операции Объединенных сил военные и правоохранители имеют специальные полномочия на определенный период времени. Отныне люди, которые находятся в зоне ООС должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а военные и полицейские могут осматривать личные вещи и авто людей в зоне ООС.

      Что известно о разведении войск в Золотом:

      • началось оно в 12:00 29 октября и продлится 3 суток;
      • разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;
      • представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4;
      • в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;
      • ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.


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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Разведение войск Война Украина – Россия ОБСЕ
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