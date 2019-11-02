Какие позиции заняли украинские военные после разведения войск в Золотом
Золотое наконец открыли для журналистов. Напомним, 1 ноября там полностью завершилось разведение войск, на данный момент участок закрыли для всех посторонних, в том числе и для прессы. И вот наконец украинское военное командование решило показать позиции, на которые отошли наши армейцы.
Специальный корреспондент "Радио Свобода" в прямом эфире 24 канала рассказал, что видел как обустроены позиции украинских военных, которые еще раньше подготовили инженерные войска.
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Сейчас наши защитники находятся вблизи КПВВ, там они обустроили и окопы, и блиндажи. Кроме того, руководитель оперативно-техническойгруппировки "Север" Олег Микац сказал, что украинские военные расположились на выгодных позициях.
Они готовы в любую минуту вернуться на прежние позиции, если будет такая необходимость. На этом этапе бойцы обустраивают новые позиции, занимают оборонительные места,
– сообщил журналист.
Олег Микац также объяснил, для чего был введен "желтый" режим. Он отметил, что это связано с разведением сил и средств. Вероятно, с 4 ноября "желтый" режим будет прекращен.
Что предусматривает "желтый" режим? В районе проведения операции Объединенных сил военные и правоохранители имеют специальные полномочия на определенный период времени. Отныне люди, которые находятся в зоне ООС должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а военные и полицейские могут осматривать личные вещи и авто людей в зоне ООС.
Что известно о разведении войск в Золотом:
- началось оно в 12:00 29 октября и продлится 3 суток;
- разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;
- представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4;
- в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;
- ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.
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