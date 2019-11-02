Украина может отказаться от нормандского формата, – Арахамия

Встреча лидеров в нормандском формате имеет два основных варианта: либо покажет его способность для прекращения войны на Донбассе, либо станет основанием для изменения переговорной позиции Украины и формата переговоров.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" отметил, что Украине давно пора менять позицию по переговорам.

Интересно: Будет идеально, если на встрече в нормандском формате ничего не будет достигнуто, – эксперт

Я поддерживаю позицию о том, что Украине нужно поменять переговорную позицию. Но для этого сначала нужно закончить со старым форматом. Нам нужны союзники. Нельзя просто сказать, что ничего не было, наши предшественники – это предшественники, а мы другие люди,

– сказал депутат.

Политик отметил, что с внешним врагом Россией надо бороться коллективно. Поэтому к нормандскому формату и привлечены другие государства.

"Коллектив весь говорит: ребята, у вас есть документ на исполнение, вы его выполните, а они пусть не выполнят. После этого мы имеем полное право переформатировать уровень дискуссии", – добавил Арахамия.

Нормандский формат – формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД. Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. Затем Путин отказывался от участия.

Кроме того, председатель фракции "Слуги народа" признал, что при разведении сил на Донбассе есть риск. Но пока власти пытаются его минимизировать.

Риск – 1 километр отвода. В течение 15 минут подъезжает пехота, в течение 40 минут – тяжелая техника. Если ничего не делать, можно просто сесть и как предыдущая власть пять лет рассказывать, какой Путин плохой, как нам надо укреплять армию, как давайте будем идти вместе в НАТО, куда нас еще никто не пригласил, и давайте просто сидеть и ждать. Наши избиратели хотят видеть конкретные шаги к миру. Получится или нет, к сожалению, не только от нас, украинцев, зависит, но будем пробовать,

– подытожил Арахамия.

Что надо знать о разведении войск в Золотом:

разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;

представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4;

в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;

военные ВСУ имеют право вновь занять свои позиции в случае возобновления обстрелов участков разведения со стороны оккупантов;

разведение войск состоялось в рамках минских соглашений и является толчком к нормандской встрече;

ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.



Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / инфографика 24 канала