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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Україна може відмовитись від нормандського формату, – Арахамія

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      Арахамія розповів про ймовірність зміни нормандського формату
      Арахамія розповів про ймовірність зміни нормандського формату / interfax.com.ua

      Зустріч лідерів у нормандському форматі має два основні варіанти: або покаже його спроможність для припинення війни на Донбасі, або стане підставою для зміни переговорної позиції України і формату переговорів.

      Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" зауважив, що Україні давно пора змінювати позицію щодо переговорів.

      Цікаво: Буде ідеально, якщо на зустрічі в нормандському форматі нічого не буде досягнуто, – експерт

      Я підтримую позицію про те, що Україні потрібно поміняти переговорну позицію. Але для цього спочатку потрібно закінчити зі старим форматом. Нам потрібні союзники. Не можна просто сказати, що нічого не було, наші попередники – це попередники, а ми інші люди,
      – сказав депутат.

      Політик наголосив, що із зовнішнім ворогом Росією треба боротися колективно. Тому до нормандського формату й залечені інші держави.

      "Колектив весь говорить: хлопці, у вас є документ на виконання, ви його виконаєте, а вони нехай не виконають. Після цього ми маємо повне право переформатувати рівень дискусії", – додав Арахамія.

      Нормандський формат – формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС. Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Потім Путін відмовлявся від участі.

      Окрім того, голова фракції "Слуги народу" визнав, що при розведенні сил на Донбасі є ризик. Але наразі влада намагається його мінімізувати.

      Ризик – 1 кілометр відведення. Протягом 15 хвилин під'їжджає піхота, протягом 40 хвилин важка техніка. Якщо нічого не робити, можна просто сісти і як попередня влада п'ять років розповідати, який Путін поганий, як нам треба зміцнювати армію, як давайте йтимемо разом у НАТО, куди нас ще ніхто не запросив, і давайте просто сидіти і чекати. Наші виборці хочуть бачити конкретні кроки до миру. Вийде чи ні, на жаль, не тільки від нас, українців, залежить, але будемо пробувати,
      – підсумував Арахамія.

      Що треба знати про розведення військ у Золотому:

      • розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;
      • представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;
      • на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;
      • військові ЗСУ мають право знову зайняти свої позиції у разі відновлення обстрілів ділянок розведення з боку окупантів;
      • розведення військ відбулося у межах мінських угод і є поштовхом до нормандської зустрічі;
      • ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.

      Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил
      Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / інфогррафіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Розведення військ Війна на Донбасі Нормандський формат Слуга народу Давид Арахамія НАТО
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