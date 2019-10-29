Розведення військ у Золотому вже почалося, – Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів в Золотому на Луганщині стартував у вівторок, 29 жовтня.

Заява Пристайка пролунала перед початком Інвестиційного форуму в Маріуполі. За словами міністра, це розведення є необхідним для проведення зустрічі у нормандському форматі. Наступний етап після Золотого і дотримання необхідного режиму припинення вогню – розведення у Петрівському, передає кореспондентка 24 каналу.

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До самої зустрічі в нормандської форматі буде розведення на тих ділянках, які ми погодили. У Золотому розведення відбувається прямо зараз. Ми стартуємо з сьогоднішнього дня ... Це розведення військ, які безпосередньо є залученими на лінії контакту,

– заявив він.

Пристайко додав, що процес розведення мають підтвердити спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Чому ми затрималися? Нам потрібно, щоб це було не просто відведення, а воно повинно бути перевірено та підтверджено СММ ОБСЄ. Ми дали їм час на підготовку", – підкреслив міністр.

Щодо наступних кроків, то усе уряд обговорює з українськими безпековими органами – передусім це ЗСУ, поліція, Нацгвардія та прикордонники.

"Всі наші рішення з безпековою ситуацією мають бути скоординованими з нашими безпековими органами. Далі ми радимося з громадами, нашим депутатським корпусом, щоб це стало рішення загалом України. Що це мирний шлях, він – не завжди приємний. Але ми маємо це зробити, бо ми пообіцяли 5 років тому, що припинемо війну у межах мінського процесу", – наголоси очільник МЗС.

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Що відомо про ситуацію у Золотому

На початку жовтня сюди прибули ветерани війни на Донбасі, зокрема бійці Нацкопусу, та волонтери. Бійці заявили, що залишатимуться тут доти, поки керівництво України офіційно не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра, або до повернення ЗСУ на позиції в разі, якщо відведення все ж відбудеться. Також добровольці заявили, що захищатимуть мирне населення селища і не допускатимуть відступу українців з цієї позиції.

26 жовтня під час візиту до Золотого президент Володимир Зеленський поспілкувався з цими бійцями – розмова вийшла надемоційною та переросла у словесну перепалку. За словами Зеленського, йому розповіли місцеві жителі, що нібито "група озброєних людей оселилася на околиці у приватному будинку", чим неабияк перелякала людей. У Командуванні Об’єднаних сил, зі свого боку, заявили, що люди, які перебувають у Золотому, не мають жодного стосунку до українського силового блоку та перебувають у Золотому зі зброєю незаконно.

Дивіться повне відео розмови Зеленського та бійців у Золотому

Після розмови з президентом бійці з Золотого заявили, що той нібито віддав наказ їх вибити. Долило олії у вогонь й те, що уранці 28 жовтня до Золотого прибули озброєні правоохоронці та почали перевіряти воїнів. Проте заступник очільника Нацполіції Вадим Троян запевнив, що ніхто нікого з Золотого не виганятиме, а якщо це станеться, він подасть у відставку.

Також Троян розповів, що у воїнів була легальна мисливська зброя. Але вони самостійно її завантажили та вивезли звідти. Боєць Денис Янтар у коментарі 24 каналу переконував, що уся їхня зброя – легальна і законна. Водночас він додав, що вони зброю не вивовизоли, а насправді передали побратимам на зберігання, які також перебувають у Золотому, але на інших позиціях.

Увчері 28 жовтня стався обстріл позиції, де перебували воїни-ветерани – на щастя, ніхто не постраждав. Також подібні обстріли Золотого відбувалися упродовж попередніх двох діб: 26 жовтня окупанти били з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, а 27 числа – поза межами ділянки розведення з протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

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Розведення сил на Донбасі: коротко

30 червня у ОБСЄ повідомили, що як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У резульататі відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.

1 жовтня Президент України Зеленський розповів, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.

За словами спецпредставника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдіка, розведення сил і засобів заплановано було на 7 жовтня.

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що внаслідок розведення українські військові мали б відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.

Розведення сил і засобів мало б стартувати через 7 днів повної тиші на Донбасі. Проте це досі не сталося, оскільки проросійські бойовики не припиняють вести вогонь.



Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу