Розведення військ і конфлікт із добровольцями: що сталося і як далі діятиме влада

Підготовка до розведення військ у Золотому, спротив з боку ветеранів АТО і активістів, емоційна розмова з президентом Зеленським по-різному сприйнята суспільством.

Що сталося в Золотому і як далі розвиватимуться події в зоні збройного конфлікту, – в матеріалі 24 каналу.

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Ризики розведення військ умовні

На початку жовтня ветерани бойових дій на Донбасі прибули в місто Золоте з метою зупинити розведення військ і реалізацію формули Штайнмаєра. У Командуванні Об’єднаних сил заявили, що ці люди не мають жодного стосунку до українського силового блоку та перебувають у Золотому зі зброєю незаконно До міста приїхав президент Зеленський і зустрівся з добровольцями АТО та активістами. Діалог був досить емоційним. Після від’їзду глави держави зброю, яка перебувала в розпорядженні добровольців у Золотому, вивезли на передову.

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На думку дипломата, експерта "Майдану Закордонних Справ" Олександра Хари, є побоювання, що позиції, які були відвойовані тяжкою ціною, – кров’ю і життям українців, потраплять до окупантів. Утім, зазначає експерт, запланована владою тактика маленьких кроків із врегулювання збройного конфлікту правильна. Але є проколи інформаційної політики Офісу президента та уряду.

Українським громадянам, головне – військовим, треба пояснювати, що відбувається в зоні конфлікту. Зеленський розповів свою логіку дій. У нас, на жаль, немає засобів примусити Росію піти з України. Тому дипломатія, діалог – один із елементів підходу. Розведення військ – одна з тем, на яку можна говорити з Росією,

– вважає Олексадр Хара.

За його словами, із розведенням військ відкриються КПП, і вздовж лінії перестають стріляти. А це в наших інтересах.

Дивіться опубліковане президентом відео візиту в Золоте

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко наголошує: ризики розведення військ умовні. Ніхто ці пункти – Станицю Луганську, Золоте і Петрівське не віддає сепаратистам.

Золоте не переходить під контроль окупантів. Війська трохи відходять. Діє наша поліція. Те, що зараз відбувається, неминучий крок у процесі виконання процедури припинення вогню. Це важко. Але без цього війна триватиме,

– зазначає Фесенко.

Олександр Хара додає: за твердженням фахівців, для військових не проблема контролювати ділянку розміром кілометр-два і повернутися при виникненні загроз.

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Коли може відбутися розведення військ у Золотому?

Володимир Зеленський написав у Facebook, що в Золотому всі готові до розведення.

Провів два дня в Золотому. Їздив на передову. Зустрічався з вчителями і лікарями, які попри складні умови продовжують робити свою роботу. Говорили про побут на лінії розмежування, про соціальні потреби, а також про можливе розведення військ. Зрозумів одне – хочуть миру. Всі готові до розведення,

– зазначив Зеленський.

Володимир Фесенко нагадує: для початку розведення військ є важлива умова – сім днів тиші. Була інформація, що в районі Золотого-4 були обстріли, але не безпосередньо в пункті розведення. На його думку, якщо не буде нових провокацій з боку радикалів і обидві сторони дотримуватимуться сім днів тиші, то буде спроба розвести війська.

Той факт, що Зеленський поїхав у Золоте, говорив із ветеранами Азова, активістами, показує, що президент має намір провести процедуру розведення військ. Це головна перешкода на шляху організації зустрічі в нормандському форматі. Імовірність зустрічі зростає. Але чи буде відведення, треба чекати,

– розповідає Фесенко.

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Політолог зазначає: у Мінську 29 жовтня на зустрічі Трьохсторонньої контактної групи може бути узгоджено питання відведення військ.



Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу

Олександр Хара вважає, що проросійські бойовики, швидше, не погодяться на розведення військ. Росії потрібно збільшувати тиск на Україну, щоб ми виконали політичну частину мінських угод, яка більш важлива для Путіна.

Поки в Кремлі не зрозуміли, що таке мирний план Зеленського, то заявляли, що це добре. Коли з’ясувалося, що формула Штайнмаєра не означає, що Україна погоджується на федералізацію, що ОРДЛО не матиме свою «народну міліцію, Росія заявила, що ми блокуємо виконання угод,

– підкреслює Хара.

Для Росії і окупаційної влади ризиків більше

За словами Володимира Фесенка, по-перше, за фактом реалізації "Мінська-2" – після проведення місцевих виборів в ОРДЛО ніяких так званих "ДНР" і "ЛНР" існувати не повинно. По-друге, наразі мовиться про виконання обома сторонами конфлікту зобов'язань, взятих на себе у 2016 році на переговорах нормандської четвірки в Берліні – розведення військ у трьох пілотних пунктах.

Після розведення військ у трьох пунктах розглядатиметься питання про відведення вздовж усієї лінії зіткнення. Це буде складно з різних причин. Але ризиків більше для сепаратистів. Навіть з психологічної точки зору. Їм треба буде піти вглиб Донецька. Але якщо це вдасться, то стане переломом у реалізації мінських угод у частині припинення вогню,

– переконаний Фесенко.



Путін і сепаратисти не зацікавлені у відведенні військ / Фото Getty

Олександр Хара вважає, що в Кремлі не готові до розведення військ, що підтверджується збільшенням обстрілів. Адже в результаті розведення велика кількість українців з окупованих територій зможе їздити в Україну. Це ніби в інтересах окупантів, які говорять про "єдіний народ". Але ескалацією військового напруження демонструють зворотнє.

З одного боку, в питанні будь-яких кроків у процесі врегулювання збройного конфлікту на Донбасі Україні потрібно бути обережною. Щоб це не викликало резонансу і спротиву в середні країни, чим обов’язково скористається Кремль. З іншого, без дипломатії, переговорів війну не завершити. Нова влада показує, що готова до пошуку компромісів. Якщо Росія надалі відмовлятиметься від зустрічі в нормандському форматі, то її наміри очевидні – продовжувати війну. У такому випадку необхідно розробляти нові плани протистояння ворогу.