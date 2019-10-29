Разведение войск и конфликт с добровольцами: что случилось и как дальше будет действовать власть

Подготовка к разведению войск в Золотом, сопротивление со стороны ветеранов АТО и активистов, эмоциональный разговор с президентом Зеленским по-разному восприняты обществом.

Что произошло в Золотом и как дальше будут развиваться события в зоне вооруженного конфликта, – в материале 24 канала.

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Риски разведения войск условны

В начале октября ветераны боевых действий на Донбассе прибыли в город Золотое с целью остановить разведение войск и реализацию формулы Штайнмайера. В Командовании Объединенных сил заявили, что эти люди не имеют никакого отношения к украинскому силовому блоку и находятся в Золотом с оружием незаконно. В город приехал президент Зеленский и встретился с добровольцами АТО и активистами. Диалог был довольно эмоциональным. После отъезда главы государства оружие, находившееся в распоряжении добровольцев в Золотом, вывезли на передовую.

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По мнению дипломата, эксперта "Майдана Иностранных Дел" Александра Хары, есть опасения, что позиции, которые были отвоеваны тяжелой ценой – кровью и жизнью украинцев, попадут к оккупантам. Впрочем, отмечает эксперт, запланированная властями тактика маленьких шагов по урегулированию вооруженного конфликта правильная. Но есть проколы информационной политики Офиса президента и правительства.

Украинским гражданам, главное – военным, надо объяснять, что происходит в зоне конфликта. Зеленский рассказал свою логику действий. У нас, к сожалению, нет средств заставить Россию уйти из Украины. Поэтому дипломатия, диалог – один из элементов подхода. Разведение войск – одна из тем, на которую можно говорить с Россией,

– считает Александр Хара.

По его словам, с разведением войск откроются КПП и вдоль линии перестанут стрелять. А это в наших интересах.

Смотрите опубликованное президентом видео визита в Золотое

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отмечает: риски разведения войск условные. Никто эти пункты – Станицу Луганскую, Золотое и Петровское не отдает сепаратистам.

Золотое не переходит под контроль оккупантов. Войска немного отходят. Действует наша полиция. То, что сейчас происходит, неизбежный шаг в процессе выполнения процедуры прекращения огня. Это трудно. Но без этого война будет продолжаться,

– отмечает Фесенко.

Александр Хара добавляет: по утверждению специалистов, для военных не проблема контролировать участок размером километр-два и вернуться при возникновении угроз.

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Когда может произойти разведение войск в Золотом?

Владимир Зеленский написал в Facebook, что в Золотом все готовы к разведению.

Провел два дня в Золотом. Ездил на передовую. Встречался с учителями и врачами, которые, несмотря на сложные условия, продолжают делать свою работу. Говорили о быте на линии разграничения, о социальных нуждах, а также о возможном разведении войск. Понял одно – хотят мира. Все готовы к разведению,

– отметил Зеленский.

Владимир Фесенко напоминает: для начала разведения войск есть важное условие – семь дней тишины. Была информация, что в районе Золотого-4 были обстрелы, но не непосредственно в пункте разведения. По его мнению, если не будет новых провокаций со стороны радикалов и обе стороны будут придерживаться семь дней тишины, то будет попытка развести войска.

Тот факт, что Зеленский поехал в Золотое, говорил с ветеранами Азова, активистами, показывает, что президент намерен провести процедуру разведения войск. Вероятность встречи возрастает. Но будет ли отвод, надо ждать,

– рассказывает Фесенко.

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Политолог отмечает: в Минске 29 октября на встрече Трехсторонней контактной группы может быть согласован отвод войск.



Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала

Александр Хара считает, что пророссийские боевики, скорее, не согласятся на разведение войск. России нужно увеличивать давление на Украину, чтобы мы выполнили политическую часть минских соглашений, которая более важна для Путина.

Пока в Кремле не поняли, что такое мирный план Зеленского, то заявляли, что это хорошо. Когда выяснилось, что формула Штайнмайера не означает, что Украина соглашается на федерализацию, что ОРДЛО не будет иметь свою "народную милицию", Россия заявила, что мы блокируем выполнение соглашений,

– подчеркивает Хара.

Для России и оккупационной власти рисков больше

По словам Владимира Фесенко, во-первых, по факту реализации "Минска-2" – после проведения местных выборов в ОРДЛО никаких так называемых "ДНР" и "ЛНР" существовать не должно. Во-вторых, сейчас идет речь о выполнении обеими сторонами конфликта обязательств, взятых на себя в 2016 году на переговорах нормандской четверки в Берлине – разведение войск в трех пилотных пунктах.

После разведения войск в трех пунктах будет рассматриваться вопрос об отводе вдоль всей линии соприкосновения. Это будет сложно по разным причинам. Но рисков больше для сепаратистов. Даже с психологической точки зрения. Им надо будет уйти вглубь Донецка. Но если это удастся, то станет переломом в реализации минских соглашений в части прекращения огня,

– убежден Фесенко.

Путин и сепаратисты не заинтересованы в отводе войск

Путин и сепаратисты не заинтересованы в отводе войск / Фото Getty

Александр Хара считает, что в Кремле не готовы к разведению войск, что подтверждается увеличением обстрелов. Ведь в результате разведения большое количество украинцев с оккупированных территорий сможет ездить в Украину. Это вроде в интересах оккупантов, которые говорят о "едином народе". Но эскалацией военного напряжения демонстрируют обратное.

С одной стороны, в вопросе каких-либо шагов в процессе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе Украине нужно быть осторожной. Чтобы это не вызвало резонанса и сопротивления внутри страны, чем обязательно воспользуется Кремль. С другой, без дипломатии, переговоров войну не закончить. Новая власть показывает, что готова к поиску компромиссов. Если Россия в дальнейшем откажется от встречи в нормандском формате, то ее намерения очевидны – продолжать войну. В таком случае необходимо разрабатывать новые планы противостояния врагу.