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      Россия требует унизительных уступок от Украины – исполнительный директор "Нафтогаза"

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      Юрий Витренко
      Юрий Витренко / Facebook

      В столице ЕС 28 октября должна состояться трехсторонняя консультация о продолжении транзита российского газа на европейский рынок по территории Украины. Однако Россия не считает это этапом переговоров.

      Об этом в интервью 24 каналу заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. По его словам, для России встреча в Брюсселе – лишь "разговоры".

       Полную версию интервью читайте здесь: Исполнительный директор "Нафтогаза": Наивно ожидать от России продолжения транзита газа

      Вторник отметил, что для начала настоящих переговоров они считают, что Украина должна пойти на определенные уступки.

      "Эти уступки, кроме того, что они определенным образом унизительны, абсолютно нелогичны для Украины. Если, например, Украина не будет иметь возможности защитить свои права, предусмотренные контрактом, обратиться в арбитраж и получить компенсацию в случае, если мы будем правы, а "Газпром" – не прав, то возникает вопрос ценности такого контракта", – сказал Витренко.

      При этом он отметил, что российская сторона уже длительное время шантажирует Украину с целью заключить невыгодные соглашения.

      Россия говорит, что Украина должна отказаться от выигрыша в Стокгольмском арбитраже на $ 3 млрд. Россия говорит, что Украина должна отказаться от штрафов, наложенных АМКУ на "Газпром" из-за их злоупотребления монопольным положением. Все это Украина должна сделать только для того, чтобы начать переговоры по транзиту. Если это не шантаж – что это тогда?
      – сказал он.

      По его словам, сейчас на трехсторонних газовых переговорах украинская сторона делает все возможное для сохранения транзита на справедливых, европейских условиях, в интересах и Украины, и в коммерческих интересах "Газпрома".

      "Если "Газпром" будет руководствоваться чисто коммерческой логикой, то ему также будут выгодны те предложения, которые делает Европейская комиссия. Но посмотрим, какая логика у них будет доминировать на этих переговорах – коммерческая или политическая логика режима Путина. Те трехсторонние переговоры, которые происходят в Брюсселе периодически, российская сторона даже не называет переговорами", – подытожил Витренко.

      Что известно о транзите российского газа через Украину?
      Срок действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через территорию Украины в Европу заканчивается 31 декабря 2019 года. Поэтому до 1 января 2020 года стороны должны заключить новое соглашение.

      Президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться с Россией о транзите газа еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу.

      До этого момента Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры, в то же время продолжается активное строительство скандального российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. Между тем Европа подготовилась к такому развитию событий, когда Россия не продлит транзит газа через Украину. В то же время в Европейской комиссии уверены, что такого не произойдет.

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      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Новости политики Нафтогаз Газовый контракт Рынок газа Газпром
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