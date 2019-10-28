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      Росія вимагає принизливих поступок від України, – виконавчий директор "Нафтогазу"

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      Юрій Вітренко
      Юрій Вітренко / Facebook

      У столиці ЄС 28 жовтня має відбутись тристороння консультація щодо продовження транзиту російського газу на європейський ринок територією України. Однак Росія не вважає це етапом переговорів.

      Про це в інтерв’ю 24 каналу заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко. За його словами, для Росії зустріч у Брюселі – лише "розмови".

      Повну версію інтерв'ю читайте тут: Виконавчий директор "Нафтогазу": Наївно очікувати від Росії продовження транзиту газу

      Вітренко зазначив, що для початку справжніх переговорів вони вважають, що Україна має піти на певні поступки.

      "Ці поступки, крім того, що вони є певним чином принизливими, є абсолютно нелогічними для України. Якщо, наприклад, Україна не матиме можливості захистити свої права, передбачені контрактом, звернутись до арбітражу, та отримати компенсацію у разі, якщо ми будемо праві, а "Газпром" – не правий, то виникає питання цінності такого контракту", – сказав Вітренко.

      При цьому він зазначив, що російська сторона вже тривалий час шантажує Україну з метою укласти невигідні угоди.

      Росія каже, що Україна має відмовитись від виграшу у Стокгольмському арбітражі на $3 млрд. Росія каже, що Україна має відмовитись від штрафів, накладених АМКУ на "Газпром" через їхнє зловживання монопольним становищем. Все це Україна має зробити тільки для того, щоб почати переговори щодо транзиту. Якщо це не шантаж – то що це тоді?
       – сказав він.

      За його словами, зараз на тристоронніх газових переговорах українська сторона робить все можливе задля збереження транзиту на справедливих, європейських умовах, в інтересах і України, і у комерційних інтересах "Газпрому".

      "Якщо "Газпром" керуватиметься суто комерційною логікою, то йому також будуть вигідні ті пропозиції, які робить Європейська комісія. Але подивимось, яка логіка у них буде домінувати на цих переговорах – комерційна чи політична логіка режиму Путіна. Ті тристоронні переговори, які відбуваються у Брюсселі періодично, російська сторона навіть не називає переговорами", – підсумував Вітренко.

      Що відомо про транзит російського газу через Україну?Термін чинного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит російського газу через територію України до Європи закінчується 31 грудня 2019 року. Тому до 1 січня 2020 року сторони мали б укласти нову угоду.

      Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитися з Росією щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу.

      До цього моменту Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори, натомість триває активне будівництво скандального російського газопроводу "Північний потік-2" в обхід України. Тим часом Європа підготувалась до такого розвитку подій, коли Росія не продовжить транзит газу через Україну. Водночас у Європейській комісії впевнені, що такого не станеться.

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      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини України Новини політики Нафтогаз Ринок газу Газовий контракт Газпром
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