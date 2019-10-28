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      В Кремле придумали новое условие для проведения "нормандской встречи"

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      Дмитрий Песков и Владимир Путин
      Дмитрий Песков и Владимир Путин / ТАСС

      Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следили за поездкой президента Владимира Зеленского в зону проведения операции Объединенных Сил. Россия надеется, что ему удастся добиться разведения сил на востоке Украины.

      По словам Пескова, о саммите "нормандской четверки" можно будет говорить только после разведения войск на Донбассе.

       К теме: Ветераны не уйдут из Золотого-4, нам враг не президент Украины, – Билецкий

      Он считает, что отдельные диалоги между украинским лидером и представителями добровольческих батальонов, продемонстрировали проблемы в этом вопросе.

      Мы надеемся, что по мере того, как президент Украины заставит такие подразделения выполнять собственные приказы, можно будет говорить о подготовке к разведению, что важно составной частью подготовки к проведению саммита,
      отметил прессекретар Путина.

       Важно: У Зеленского показали полное видео диалога с добровольцами: их оружие уже вывезли

      Что известно о скандале с Зеленским в Золотом?

      Президент прибыл в город на Луганщине, чтобы пообщаться с вооруженными людьми, которые называют себя добровольцами и осели там с начала октября. По словам украинского президента, о добровольцах ему рассказали местные жители – якобы "группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме", чем изрядно напугала людей.

      В командовании Объединенных сил, в свою очередь, заявили, что эти люди не имеют никакого отношения ни к ВСУ, ни к силовым ведомствам, поэтому не имеют права находиться и действовать в районе проведения ООС.

      Сам же разговор между президентом и добровольцами получилась очень эмоциональной. Во время одной из словесных перепалок гарант отказался выслушать бойца, который рассказывал ему об акциях "Нет капитуляции", происходящих по Украине, и свысока добавил: "Я президент, мне 42 года, я не лох какой-то. Говорю тебе – оружие уберите". Во время другой – Зеленский заявил, что ему "пофиг, с кем будет перемирие".

      Как это комментируют сами добровольцы? После разговора с президентом Владимиром Зеленским добровольцы из Золотого заявили, что украинский президент отдал приказ их оттуда выбить. Они же, со своей стороны, отмечают, что никуда из Золотого не уйдут – будут оставаться там в любом случае.


      Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала

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      25206
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Минские договоренности Украина – Россия Разведение войск Нормандский формат
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