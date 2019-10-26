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      Добровольцы из Золотого: Зеленский отдал приказ выбросить нас

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      Добровольцы из Золотого: Зеленский отдал приказ выбросить нас

      Добровольцы, стоящие в Золотом, утверждают, что в результате горячего с ними разговора и распространенных с ним видео в соцсетях Президент Украины Владимир Зеленский якобы отдал приказ их оттуда выбросить.

      По словам добровольцев, разговор с президентом в них сначала была конструктивным, но потом "что-то не задалось".

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      "И сейчас у нас есть информация, что по его указанию добровольцев, участников акции "Последний блокпост", будут выбивать из Золотого. Людей, которые освобождали Мариуполь, Марьинку, Широкино и другие населенные пункты Украины", – подчеркнули они в обращении на своем телеграмм-канале.

      Кроме того, добровольцы отметили, что потеряли собратьев, но не сдали врагу ни клочка украинской земли. Также прикрывали спины украинской власти, пока она сидела в тылу. И сейчас та же власть принуждает их к капитуляции.

      Но мы на это не пойдем. Мы знаем, что мы – на своей земле, мы знаем, что никуда не уйдем. Мы назвали нашу акцию "Последний блокпост", и мы останемся здесь до последнего, чего бы нам это не стоило. Это наш конституционный долг – защищать Украину и ее граждан. А там пусть делают, как знают,
      – заявили они.

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Президент Украины Добровольцы Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости политики Владимир Зеленский
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