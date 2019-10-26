Добровольці з Золотого: Зеленський віддав наказ викинути нас

Добровольці, що стоять у Золотому, переконують, що у результаті палкої з ними розмови та поширених із нею відео у соцмережах Президент України Володимир Зеленський нібито віддав наказ їх звідти викинути.

За словами добровольців, розмова із президентом у них спершу була конструктивно, але потім "щось не задалася".

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"І зараз у нас є інформація, що за його вказівкою добровольців, учасників акції "Останній блокпост", будуть вибивати з Золотого. Людей, які звільняли Маріуполь, Мар’їнку, Широкине та інші населенні пункти України", – підкреслили вони у зверненні на своєму телеграм-каналі.

Крім того, добровольці наголосили, що втратили побратимів, але не здали ворогу ані клаптика української землі. Також прикривали спини української влади, поки вона сиділа в тилу. І зараз та сама влада, змушує їх до капітуляції.

Але ми на це не підемо. Ми знаємо, що ми – на своїй землі, ми знаємо, що нікуди не підемо. Ми назвали нашу акцію "Останній блокпост", і ми залишимось тут до останнього, чого б нам це не вартувало. Це наш конституційний обов’язок – захищати Україну та її громадян. А там хай роблять, як знають,

– заявили вони.

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Чому виник резонанс навколо розмови Зеленського з добровольцями

За словами українського президента, про добровольців йому розповіли місцеві жителі – нібито"група озброєних людей оселилася на околиці у приватному будинку", чим неабияк перелякала людей.

У Командуванні Об’єднаних сил, зі свого боку, заявили, що ці люди не мають жодного стосунку ані до ЗСУ, ані до силових відомств, тому не мають права перебувати та діяти у районі проведення ООС. Крім того, у Штабі наголосили, що ці добровольці перебувають у Золотому зі зброєю нелегально та порушують закон про Операцію Об’єднаних сил.

Сама ж розмова між президентом і добровольцями вийшла надемоційною. І під час цієї словесної перепалки лунали гучні заяви як з боку президента, так і з боку людей, що назвалися добровольцями. Зокрема Зеленський заявив, що йому "пофіг, з ким буде перемир'я".

Основною ж темою спілкування гаранта з добровольцями було розведення військ, що має відбутися у Золотому. Зеленський переконує, що він і місцеві жителі є готовими до цього, натомість добровольці виступають проти.

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Що відомо про розведення сил на Донбасі:

30 червня у ОБСЄ повідомили, що як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У резульататі відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.

1 жовтня Президент України Зеленський розповів, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.

За словами спецпредставника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдіка, розведення сил і засобів заплановано було на 7 жовтня.

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що внаслідок розведення українські військові мали б відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.

Розведення сил і засобів мало б стартувати через 7 днів повної тиші на Донбасі. Проте це досі не сталося, оскільки проросійські бойовики не припиняють вести вогонь.

Низка громадських активістів та учасників бойових дій виступили проти розведення військ, називаючи цей процес "капітуляцією перед Росією". Зокрема, на початку жовтня ветерани бойових дій на Донбасі прибули Золоте та заявили, що залишатимуться там до тих пір, поки керівництво України офіційно не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра, або до повернення ЗСУ на позиції в разі, якщо відведення все ж відбудеться.



Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 канал