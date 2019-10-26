Зеленський відзвітував про поїздку до Золотого: фото

Президент України Володимир Зеленський відвідав передову на Донбасі. У Золотому на Луганщині він провів дві доби. Як підкреслив гарант, йому важливо було почути українців, що чекають на мир.

Відповідний допис з'явився на його фейсбуці. Зокрема, Зеленський зустрівся з місцевими вчителями та лікарями, "які, попри складні умови, продовжують робити свою роботу". З ним президент поспілкувався про побут на лінії розмежування, про соціальні потреби, а також про можливе розведення військ.

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"Зрозумів одне – всі хочуть миру. Всі є готовими до розведення", – зауважив гарант.

Крім того, Зеленський зустрівся з "групою озброєних людей, які оселилися на околиці у приватному будинку". Про них президенту розповіли місцеві жителі.

"Жителі Золотого – не на жарт стурбовані, хто це такі. Вирішив поспілкуватися з ними сам. Деякі розмови виявилися емоційними. Проте готовий і далі говорити та шукати порозуміння. Але самими лише розмовами війни не закінчити", – підкреслив гарант.

Зеленський відвідав Золоте на Донбасі

За словами Зеленського, для нього важливо та головне було почути українців, які чекають на мир.

Ми маємо шукати шляхи та працювати для завершення війни. І не будь-якою ціною – наголошую на цьому. Капітуляції не буде в жодному разі. Це я кажу як президент і верховний головнокомандувач. Впевнений, у нас все вийде та Україна знову буде єдиною,

– підсумував Зеленський.

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Що ще відомо про візит Зеленського до Золотого

У Золотому найближчим часом має відбутися розведення військ, однак тутешні добровольці виступають проти цього. З деякими такими людьми й поспілкувався Зеленський, зокрема вони представилися добровольцями. Їхня розмова вийшла надемоційною, і з обох боків лунали гучні заяви. Зокрема, український президент наголосив, що, що йому "пофіг, з ким буде перемир'я".

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У Командуванні Об’єднаних сил наголосили, що на справді ці люди не мають жодного стосунку ні до Збройних сил, ні є представниками силових відомств. Тому не мають права перебувати та діяти у районі проведення операції ОС.

Закон України про операцію Об‘єднаних Сил чітко визначає категорії, які можуть перебувати в районі ООС зі зброєю. Люди, які спілкувалися з президентом, не належать до жодної з таких категорій, а відтак перебувають у Золотому зі зброєю нелегально, порушуючи вказаний Закон про ООС, чому надається належна правова оцінка,

– заявили у Штабі.

Що відомо про розведення сил на Донбасі:

30 червня у ОБСЄ повідомили, що як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У резульататі відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.

1 жовтня Президент України Зеленський розповів, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.

За словами спецпредставника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдіка, розведення сил і засобів заплановано було на 7 жовтня.

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що внаслідок розведення українські військові мали б відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.

Розведення сил і засобів мало б стартувати через 7 днів повної тиші на Донбасі. Проте це досі не сталося, оскільки проросійські бойовики не припиняють вести вогонь.

Низка громадських активістів та учасників бойових дій виступили проти розведення військ, називаючи цей процес "капітуляцією перед Росією". Зокрема, на початку жовтня ветерани бойових дій на Донбасі прибули Золоте і заявити, що залишатимуться там до тих пір, поки керівництво України офіційно не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра, або до повернення ЗСУ на позиції в разі, якщо відведення все ж відбудеться.



Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 канал