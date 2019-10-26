Зеленський призначив Гайдая головою Луганської ОДА: що про нього відомо
Президент України Володимир Зеленський представив нову голову Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая.
Перед цим, 20 жовтня, Кабінет міністрів погодив звільнення з посади голови ОДА Віталія Комарницького.
До слова: Зеленський призначив Данілова керівником Національного центру кібербезпеки
Указ про призначення Сергія Гайдая вже з'явився на сайті Президента України Володимира Зеленського.
"Призначити Гайдая Сергія Володимировича головою Луганської обласної державної адміністрації", – мовиться в документі.
Що відомо про Сергія Гайдая?
Він народився у Сєвєродонецька, що на Луганщині. Там у 2014 році закінчив Хмельницький економічний університет і отримав диплом бакалавра за спеціальністю "Фінанси і кредит". Окрім цього у 2019 році отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю "Публічне управління і адміністрування" у Національній академії державного управління при Президентові України.
Свою політичну кар'єру він розпочав у 2008 році працюючи до 2010 року помічником депутата Київради Олексія Рєзніка. З 2014 по 2015 рік обіймав посаду радника голови Обухівської райдержадміністрації на Київщині. У 2015 році став депутатом в Мукачівській районній раді VІІ скликання, а з вересня 2015 року до листопада 2018 року був головою Мукачівської районної державної адміністрації.
У своїй декларації Сергій Гайдай вказав, що за 2018 рік заробив майже 176 тисяч гривень. Крім того, готівкою він тримає 40 тисяч євро.