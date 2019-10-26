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      Зеленский назначил Гайдая председателем Луганской ОГА: что о нем известно

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      Сергей Гайдай
      Сергей Гайдай / www.mukachevo.net

      Президент Украины Владимир Зеленский представил нового председателя Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая.

      Перед этим, 20 октября, Кабинет министров согласовал увольнение с должности председателя ОГА Виталия Комарницкого.

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      Указ о назначении Сергея Гайдая уже появился на сайте Президента Украины Владимира Зеленского.

      "Назначить Гайдая Сергея Владимировича председателем Луганской областной государственной администрации", – говорится в документе.

      Что известно о Сергее Гайдае?

      Он родился в Северодонецке Луганской области. Там в 2014 году окончил Хмельницкий экономический университет и получил диплом бакалавра по специальности "Финансы и кредит". Кроме этого в 2019 году получил диплом магистра с отличием по специальности "Публичное управление и администрирование" в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

      Свою политическую карьеру он начал в 2008 году, работая до 2010 года помощником депутата Киевсовета Алексея Резника. С 2014 по 2015 год занимал должность советника главы Обуховской райгосадминистрации Киевской области. В 2015 году стал депутатом в Мукачевской районной рады VІІ созыва, а с сентября 2015 года по ноябрь 2018 был председателем Мукачевской райгосадминистрации.

      В своей декларации Сергей Гайдай отметил, что за 2018 год заработал почти 176 тысяч гривен. Кроме того, наличными он держит 40 тысяч евро.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Новости Луганска
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