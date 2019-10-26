Зеленский назначил Данилова руководителем Национального центра кибербезопасности
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов возглавил Национальный координационный центр кибербезопасности. Ранее эту должность занимал Александр Данилюк.
Соответствующий указ №771/2019 Президент Владимир Зеленский подписал 25 октября.
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Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Что известно об Алексее Данилове?
Новый глава СНБО Алексей Данилов – украинский политик, 6-й председатель Луганской облгосадминистрации, заместитель директора Европейского института интеграции и развития и заместитель председателя Партии вольных демократов.
В 90-е был мэром Луганска, в 2000-х был руководителем Луганского регионального штаба кандидата в Президенты Ющенко, впоследствии – членом партии "Батькивщина".
Алексея Данилова назначили заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны 23 июля 2019 года. После появления в СМИ этой информации мнение общественности поделилось: кто-то отмечал, что Данилов является бандитом из 90-х, а другие же наоборот писали о том, что ему самое место в СНБО, потому что он всегда боролся с системой и видел ее изнутри в Луганске.
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