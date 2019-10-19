16:27
19 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Трамп наследует Путина. Испанский стыд Навального
      Вєсті Кремля
      21:49, 18 октября
      Вести.UA: Молоток Зеленский. "Юзик" подрабатывает кассиром
      Вєсті.UA
      21:22, 18 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Киберполицию возглавил Александр Гринчак: что о нем известно

      24 Читати новину українською
      Начальник Департамента киберполиции Александр Гринчак
      Начальник Департамента киберполиции Александр Гринчак / npu.gov.ua

      Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко назначил на должность начальника Департамента киберполиции Александра Гринчака. А его первым заместителем назначили Сергея Крапиву.

      Клименко пообещал, что в ближайшее время Департамент киберполиции будет меняться и развиваться. Перед новым руководством стоит важная задача – сохранить высокий уровень работы подразделения и приумножить его, цитирует Клименко пресс-служба Нацполиции.

      Читайте также: ГПУ уволила трех прокуроров, которые занимались делами Майдана

      Новоназначенный глава Департамента киберполиции рассказал, что уже создана концепция совершенствования подразделения. Ее основой будет качественный подбор кадров и современный подход к работе.

      Основным критерием для нас при формировании обновленного подразделения остается высокий уровень профессионализма сотрудников. Мы уже имеем стратегию развития Департамента,
      – сказал Гринчак.

      Что известно об Александре Гринчаке?Полковник полиции. Родился 17 июля 1978 года на Львовщине. В органах МВД работает с 1995 года. До назначения на должность начальника Департамента киберполиции возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем Департамента защиты экономики и работал на должности первого заместителя начальника Департамента киберполиции.

      blog_ava
      Леси Никитюк – 32: малоизвестные факты о харизматичной ведущей
      сегодня
      1017
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Полиция Игорь Клименко Кибербезопасность
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Письмо из Луганска: дело не только в войне…
      сегодня , 16:01 Письмо из Луганска: дело не только в войне…
      Ольга Черненко 245
      Кремль хочет признать украинцев носителями русского языка: что это значит и каковы последствия
      сегодня , 15:40 Кремль хочет признать украинцев носителями русского языка: что это значит и каковы последствия
      Інна Жолобович 2022
      О первых боях, границе с Россией и конфликтах с таможенниками: интервью с Дайнеко
      сегодня , 15:03 О первых боях, границе с Россией и конфликтах с таможенниками: интервью с Дайнеко
      Антон Голобородько 154
      Мітинги, націоналісти, Аваков та Коломойський: чому медовий місяць Зеленського вже закінчився
      сегодня , 15:00 Мітинги, націоналісти, Аваков та Коломойський: чому медовий місяць Зеленського вже закінчився
      Сергій Лещенко 87
      Украина победила Коломойского в суде Лондона
      сегодня , 13:00 Украина победила Коломойского в суде Лондона
      Сергій Фурса 250
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук