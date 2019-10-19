Киберполицию возглавил Александр Гринчак: что о нем известно

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко назначил на должность начальника Департамента киберполиции Александра Гринчака. А его первым заместителем назначили Сергея Крапиву.

Клименко пообещал, что в ближайшее время Департамент киберполиции будет меняться и развиваться. Перед новым руководством стоит важная задача – сохранить высокий уровень работы подразделения и приумножить его, цитирует Клименко пресс-служба Нацполиции.

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Новоназначенный глава Департамента киберполиции рассказал, что уже создана концепция совершенствования подразделения. Ее основой будет качественный подбор кадров и современный подход к работе.

Основным критерием для нас при формировании обновленного подразделения остается высокий уровень профессионализма сотрудников. Мы уже имеем стратегию развития Департамента,

– сказал Гринчак.

Что известно об Александре Гринчаке?Полковник полиции. Родился 17 июля 1978 года на Львовщине. В органах МВД работает с 1995 года. До назначения на должность начальника Департамента киберполиции возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем Департамента защиты экономики и работал на должности первого заместителя начальника Департамента киберполиции.