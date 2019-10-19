Кіберполіцію очолив Олександр Гринчак: що про нього відомо

Голова Нацполіції України Ігор Клименко призначив на посаду начальника Департаменту кіберполіції Олександра Гринчака. А його першим заступником призначено Сергія Кропиву.

Клименко пообіцяв, що найближчим часом Департамент кіберполіції змінюватиметься та розвиватиметься. Перед новим керівництвом стоїть важливе завдання – зберегти високий рівень роботи підрозділу та примножити його, цитує Клименка пресслужба Нацполіції.

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Новопризначений очільник Департаменту кіберполіції розповів, що вже створено концепцію вдосконалення підрозділу. Її основою залишатиметься якісний підбір кадрів та сучасний підхід до роботи.

Основним критерієм для нас під час формування оновленого підрозділу залишається високий рівень професіоналізму співробітників. Ми вже маємо стратегію розвитку Департаменту,

– сказав Гринчак.

Що відомо про Олександра Гринчака? Полковник поліції. Народився 17 липня 1978 року на Львівщині. В органах системи МВС працює з 1995 року. До призначення на посаду начальника Департаменту кіберполіції очолював відділ протидії злочинам у сфері інформаційних систем Департаменту захисту економіки та працював на посаді першого заступника начальника Департаменту кіберполіції.